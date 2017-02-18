به گزارش خبرنگار مهر، فریبا علاسوند ظهر شنبه در نشست خبری که در مرکز تحقیقات زن و خانواده برگزار شد، اظهار داشت: همایش ملی جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی(ره) پنجم اسفندماه با حضور صاحبنظران و اساتید حوزه و دانشگاه در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: جایگاه مشخص علامه طباطبایی در حوزه اندیشه اسلامی و توجه به مباحث زنان نقطه عطفی برای گسترش دانش اسلامی مطالعات زنان و خانواده است.

این استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: در این همایش محورهای شش گانه در مباحث زنان داشتیم و برای به دست آوردن دیدگاه‌های حوزه مطالعات زنان و خانواده سه دستور کار را در این همایش قرار داریم.

ارسال ۹۲ مقاله به دبیرخانه

وی در این زمینه ادامه داد: از مهرماه فراخوان مقاله اعلام شد و تا ۱۵ بهمن طی دو بار تمدید ارسال مقاله ادامه یافت به طوری که ۸۱ مقاله به دبیرخانه رسید.

دبیر علمی همایش ملی جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی(ره) ابراز کرد: تعدادی مقاله نیز به صاحبان نظر سفارش داده بودیم که تعداد ۱۱ مقاله از سوی آنان دریافت کردیم.

وی افزود: این همایش در دو نوبت صبح و عصر با ارائه چهار پنل تخصصی برگزار می‌شود همچنین در نوبت صبح یکی از اساتید در مباحث زنان سخنرانی خواهد کرد.

علاسوند تصریح کرد: فراخوان همایش بخش مصاحبه با اندیشمندان را نیز داشته و این مجالی است برای این که ببینیم دیگران چگونه ما را ارزیابی می‌کنند.

عضو هیئت علمی مرکز مطالعات زن و خانواده افزود: ما آثار تولیدی خود را در قالب نشریه حورا، کتاب و... منتشر و چاپ می‌کنیم و در اختیار دیگران قرار می‌دهیم.