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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۱۴

نمایشگاه خوشنویسی «مشکات» در کوهبنان افتتاح شد

نمایشگاه خوشنویسی «مشکات» در کوهبنان افتتاح شد

کرمان - نمایشگاه خوشنویسی «مشکات» از سری برنامه های هفته قران و عترت استان کرمان در کوهبنان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که امروز در محل اداره  فرهنگ  ارشاد اسلامی شهرستان کوهبنان برپاشده است، مجموعه آثاری از کتابت «بسم الله الرحمن الرحیم» از سوی اساتید و هنرمندان و علاقه مندان، ارائه شده به نمایش در امده است.

گرد آوری این آثار از سوی سید محمد تقی روح الامینی و رقیه مجیدی انجام شده است.

نمایشگاه مذکوربا حضور رضا فتحی زاده، مسئول دفتر فعالیت های قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای برنامه ریزی هفته قرآن و عترت استان و رضا رجایی نژاد، مسئول امور شهرستانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیف  الدینی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کوهبنان و جمعی از مسولان محلی افتتاح و آغاز بکار کرد.

کد مطلب 3910497

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