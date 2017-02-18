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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۱۴

مدیرکل استاندارد استان بوشهر:

تولید لامپ رشته‌ای بالای ۴۰ وات در استان بوشهر ممنوع شد

تولید لامپ رشته‌ای بالای ۴۰ وات در استان بوشهر ممنوع شد

بوشهر - مدیرکل استاندارد استان بوشهر از ممنوعیت تولید لامپ های رشته ای بالای ۴۰ وات در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استاندارد استان بوشهر، محمدرحیم بهره مند افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، پروانه بهره برداری کلیه تولیدکنندگان لامپ های رشته ای با توان بالای ۴۰ وات لغو خواهد شد و تولید کنندگان باید نسبت به جمع آوری خطوط تولید این لامپ ها اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه ثبت سفارش و واردات لامپ‌های رشته‌ای از این پس ممنوع است، افزود: در حال حاضر دو کارخانه تولید لامپ در سطح استان واقع هستند که با ابلاغ این مصوبه، خط تولید لامپ های بالای۴۰ وات در این کارخانه ها متوقف شده است.

مدیر کل استاندارد استان بوشهر خاطرنشان کرد: این سیاست در راستای برنامه های ملی اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره وری انرژی و همچنین همسو با سیاست های جهانی در خصوص رفع بحران انرژی اتخاذ شده است.

کد مطلب 3910499

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