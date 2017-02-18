به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از صدا و سیما، محمدرضا نعمت‌زاده در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری صنعت و معدن استان سمنان که در تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه باید فضای کشور را آرام کنیم، گفت: سال گذشته رسانه های مجازی شایعاتی مبنی بر پویش تحریم خرید خودروهای داخلی را ایجاد کردند و با پیگیری های صورت گرفته هسته اصلی شناسایی شد.

وی افزود: این افراد در واقع حقوق‌بگیران از بیت‌المال بودند که لطمه‌ای را به صنعت کشور وارد کردند و در نهایت اسامی این افراد به مقامات مربوطه اعلام شد. این افراد قصد داشتند با اهداف انتخاباتی مانع از رشد صنعتی کشور از محل رشد صنعت خودرو شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به تکالیف ایجاد شده برای دولت در جهت تحقق رشد ۲۱ درصدی سرمایه‌گذاری در طول برنامه ششم، گفت: این رقم بسیار خوب است اما باید فضای لازم برای تحقق آن فراهم شود. تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی نیز نیازمند افزایش بهره‌وری نیروی کار و صادرات به بازارهای جهانی است.

نعمت زاده با بیان اینکه اخیراً لایحه دائمی را بعد از ۱.۵ سال بررسی در کمیسیون‌های دولت تکمیل کردیم و به مجلس فرستادیم، گفت: از طریق این لایحه مقداری از نواقص موجود در دریافت مالیات بر ارزش افزوده برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: مسئولان وزارت اقتصاد معتقدند اعمال مالیات بر مصرف نیازمند وضع قوانین است و به همین علت ممکن است قبل از تصویب این قوانین، بخشی از مالیات را در سال ۹۶ را از دست بدهند.

وی اظهار داشت: دریافت مالیات از کالای نهایی در واقع مجموع مالیات دریافتی را کاهش نمی‌دهد بلکه به علت نبود قوانین مربوطه، تحقق این مسئله را با تأخیر روبرو می‌کند.

وزیر صنعت با بیان اینکه با اضافه کردن یک جمله به برنامه ششم، مشکل مالیات بر مصرف حل نخواهد شد، گفت: مجلس باید در قالب یک طرح یا ماده واحده، ملزومات این مسئله را فراهم کند.

نعمت زاده در ادامه با اشاره به ایجاد واحد خودروسازی در سمنان گفت: بخش خصوصی این واحد را فعال کرده است و امسال شاهد تولید خودرو در سمنان خواهیم بود.

وی با اشاره به پیگیری برای ایجاد ۱۴ تا ۱۵ منطقه ویژه اقتصادی و شهرک صنعتی در کشور، گفت: هدف از ایجاد مناطق ویژه، مستثنی شدن سرمایه‌گذاران از بخشی از مقررات جاری کشور بوده است تا شاهد توسعه صادرات غیرنفتی باشیم.

وزیر صنعت، همچنین با اشاره به اینکه قرار بود در داخل منطقه چابهار یک منطقه ویژه اقتصادی ایجاد شود، گفت : عمر ما به این مسئله وصال نداد و ان شا الله آیندگان کار آنجا را انجام خواهند.