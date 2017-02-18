۵ هزار ماسک بین شهروندان اهوازی توزیع شد

سید فتح‌الله هاشم‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از صبح امروز ۳۰ بهمن ماه موج شدیدی از ذرات ریزگرد و گرد و غبار معلق، علاوه بر شدت آلودگی هوا دید افقی را کاهش داده است.

وی افزود: بر اساس پیش بینی‌ها و احتمال بیماری‌های تنفسی، دو دستگاه آمبولانس به همراه ۱۵ نفر از کارکنان و امدادگران جمعیت هلال اهمر اهواز در چهار نقطه پرتردد شهر مستقر شده و به توزیع ماسک پرداختند.

رئیس جمعیت هلال احمر اهواز با بیان اینکه ایستگاه توزیع ماسک رایگان در میدان های شهدا، ابتدای خیابان سلمان فارسی، چهارراه سلمان فارسی و میدان ساعت مستقر شده است، تصریح کرد: داروهای تنفسی و اکسیژن به مقدار کافی در آمبولانس‌ها وجود دارد که امدادگران در صورت نیاز بتوانند اقدامات مطلوب را در کمترین زمان ممکن انجام دهند.

هاشم نژاد با اشاره به توزیع این ماسک ها در بین افراد حاضر در معابر عمومی اهواز گفت: همچنین یک هزار و ۲۰۰ ماسک برای توزیع در حمیدیه تحویل نماینده فرمانداری این شهرستان شده است.