نمایشگاه شهر آفتاب، سی نمایشگاه در یک فضا است

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا نعمت زاده در بازدید از سومین روز نمایشگاه خودرو که در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شهرآفتاب در حال برگزاری است اظهار داشت: خوشبختانه امسال نمایشگاه خودرو در محل شهرآفتاب و در جوار مرقد امام(ره) و در سالن های جدید با حضور فعال و گسترده تر تولید کنندگان داخلی و خارجی در حال برگزاری است و همانطور که مشاهده می کنید شمار بازدیدکنندگان به دلیل وسعت محل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب چندین برابر سالهای گذشته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فضای باز اقتصادی و کسب کار گفت: این فضا سبب شده تا خودرو سازهای داخلی با محصولات جدید و خودروهای وارداتی در این نمایشگاه حضور داشته باشند، البته سیاست ما بر این است که تولیداتی با صرفه اقتصادی را به سمت تولید داخل سوق دهیم و همچنین سهم ساخت داخلی را در برخی تولیداتی که هم اکنون در کشور است، بیشتر کنیم و هم واحد های جدید را به سمت تولید داخل دعوت کنیم. البته برخی خودروهای خاص و گران قیمت که صرفه اقتصادی ندارد سیاست ما مانند گذشته است.

وی با بیان ایکه ما تحولات بسیاری را در خودرو های سنگین می بینیم بیان کرد: تولیدات خودرهای تجاری و سنگین از دو لحاظ برای ما اهمیت دارد یکی برای جایگزینی خودروهای فرسوده که مصرف سوخت بالا دارند که اگر اینها جایگزین بشود تقریبا سوختش به نصف تقلیل پیدا می کند و هم از جهت توسعه صنعت ساخت و ساز و ایجاد امکان برای صادرات، چون ما در تولید خودروهای تجاری عملا صادراتی نداشتیم اما یکی از سیاستهای وزارت صنعت و معدن تجارت صادرات خودروهای تجاری است که با مشارکت شرکتهای خارجی محقق می شود.

نعمت زاده در مورد نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب گفت: نمایشگاهی است که مورد تایید است و قرار بر این است که بیش از ۳۰ نمایشگاه که شامل نمایشگاه های بزرگتر با متقاضیان بیشتر است به این مجموعه منتقل شود که الحمدالله امروز هم شاهد آن هستیم که نمایشگاه خودرو به خوبی در این مکان برگزار شده است و استقبال کننده بی شماری هم از آن بازدید کرده است.