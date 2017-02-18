بررسی مشکلات ناشی از سیل اخیر در بوشهر توسط وزیر ارتباطات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پی بارش سنگین باران و وقوع سیل وسیع در استان بوشهر، دکتر واعظی به عنوان نماینده رئیس جمهوری برای بررسی اوضاع و هماهنگی جهت کمک رسانی و رفع مشکلات بعدازظهر امروز (شنبه) عازم بوشهر می شود.

در این سفر نمایندگان وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های زیربط، دکتر واعظی را همراهی می کنند.

در پی فراگیری چند سامانه بارشی در کشور به خصوص در استان بوشهر، از هفته گذشته این استان شاهد بارش شدید باران در مناطق مختلف بوده است که بر اثر همین بارش ها شاهد وقوع سیل و مشکلاتی برای مردم استان بوشهر بوده ایم که بدین ترتیب دولت تدبیر و امید با حضور نماینده ویژه خود در استان بوشهر جهت تسریع در رفع مشکلات ایجاد شده، اقدام می کند.