به گزارش خبرنگار مهر، نشست ستاد خدمات سفرهای نوروزی شهرستان اهر در حالی با حضور مسئولان فرمانداری و میراث فرهنگی و تعداد دیگری از سازمان ها و ادارات مرتبط با این حوزه برگزار شد که انتقاد از بی‌توجهی میراث فرهنگی آذربایجان شرقی به بازگشایی موزه ادب و عرفان شهرستان اهر از موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

اداره‌کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی به بازگشایی موزه ادب و عرفان اهر بی‌توجهی می‌کند

معاون فرماندار شهرستان اهر ظهر شنبه در این نشست اظهار داشت: در فصول بهار و پایان هر سال چندین مورد جلسه ستاد خدمات سفرهای نوروزی شهرستان اهر تشکیل و مصوبات این جلسات به‌طور مداوم و مستمر پیگیری می‌شود، در استان نیز جلسات خدمات سفر برگزار و دستورالعمل‌هایی به شهرستان‌ها ابلاغ شده و با تبعیت از این دستورات بایستی با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها مقدمات حضور مسافران نوروزی و گردشگران را در اهر فراهم کنیم.

مدد سمندری با اشاره به اینکه صنعت، معدن و تجارت اهر می‌بایست لیست نانوایان کشیک تعطیلات نوروزی را به ستاد خدمات سفر و فرمانداری این شهرستان تحویل دهد، افزود: دستگاه‌های ذی‌ربط نیز مکلف‌اند تا با تشکیل گشت‌های مشترک جهت تنظیم قیمت بازار شب عید و از گران‌فروشی جلوگیری کنند.

وی بابیان اینکه نظارت مستمر و مداوم اکیپ‌های بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان بر فروشگاه‌های مواد غذایی شهرستان اهر ضروری است، گفت: شبکه بهداشت و درمان نیز از طرفی تلاش می‌کند تا ساختمان جدید اورژانس بیمارستان باقرالعلوم را تا پایان سال جاری تکمیل و افتتاح کند، اورژانس و بیمارستان ضمن اینکه برای مردم منطقه خدمات درمانی ارائه می‌دهد بایستی خود را برای خدمات‌رسانی به مسافران نوروزی آماده کند.

سمندری بر رفع نواقصات و آماده‌سازی نمازخانه‌های بین‌راهی، مهمان‌پذیرها، مسافرخانه‌ها، خانه معلم و جایگاه‌های سوخت شهرستان اهر تأکید کرد و یادآور شد: آماده‌سازی محل اقامتی مسافران و گردشگران نوروزی مهم‌ترین وظیفه دستگاه‌های ذی‌ربط بوده و شرکت گاز نیز بایستی جایگاه‌های سوخت گاز طبیعی را حتی اگر که بدهی‌هایی داشته باشند در ایام تعطیلات نوروزی نباید تعطیل کند.

معاون فرماندار شهرستان اهر با تأکید بر اینکه بر اساس گزارش‌های رسیده کیفیت نان برخی نانوایی‌ها مطلوب نیست، تصریح کرد: با توجه به کوتاه‌مدت بودن ماندگاری آرد نان اداره غله باید ضمن تأمین آرد نانوایی‌های کشیک تعطیلات نوروز بایستی در کیفیت آرد توجه جدی داشته باشد.

وی با انتقاد از این‌که اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آذربایجان شرقی نسبت به بازگشایی موزه ادب و عرفان شهرستان اهر بی‌توجهی و بی‌اعتنایی می‌کند، گفت: تنها مسئله‌ای که میراث فرهنگی استان به آن بیشتر پرداخت کرده تبریز ۲۰۱۸ بوده و از مسائل سایر شهرستان‌ها به‌طورکلی غافل شده است.

راه‌اندازی مرکز اطلاع‌رسانی و راهنمای گردشگری در اهر ضروری است

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان اهر نیز در این نشست با اشاره به تعطیلی تنها موزه ادب و عرفان کشور در شهرستان اهر، اظهار داشت: تاکنون پیگیری‌های زیادی در این رابطه انجام‌شده ولی به دلیل مشکلات و مسائل فنی که وجود دارد اما به‌صورت مسئله کشوری به این مسئله وارد شده‌ایم ولی به لحاظ زمان‌بر بودن رسیدگی به مشکل تعطیلی موزه اهر باید به‌صراحت اعلام شود که در ایام نوروز موزه ادب و عرفان دایر خواهد بود یا خیر.

حسن باقرپور با اشاره به اینکه ارائه اینترنت در تمامی نقاط شهرستان اهر و منطقه ارسباران جزو زیرساخت‌های گردشگری محسوب می‌شود، ادامه داد: شرکت پردیس نت در این راستا قصد دارد تمامی منطقه و شهرستان را تحت پوشش اینترنت سراسری قرار دهد، این شرکت با نصب امواج رادیویی زمینه استفاده کلیه مردم را با کمترین هزینه از اینترنت فراهم می‌کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان اهر تأمین آب گرم سرویس‌های بهداشتی شهر اهر را یکی مهم‌ترین نیازهای مسافران عنوان کرد و افزود: در سطح شهر اهر هیچ‌یک از سرویس‌های بهداشتی دارای آب گرم نیستند.

وی نصب تابلوهای راهنمای مسافر در شهر اهر یکی دیگر از نیازهای مسافران و گردشگران دانست، اضافه کرد: شهرداری اهر اخیراً طی قراردادی برای نصب تابلوهای راهنمای گردشگر اقدام کرده و قصد دارند تا از این تابلو در سطح شهر اهر نصب کنند.

باقرپور با تأکید بر اینکه یکی از نیازهای ضروری شهرستان اهر ایجاد مراکز اطلاع‌رسانی و راهنمای گردشگران است، افزود: در حال حاضر شهرستان اهر در مسیر پرتردد گردشگران و مسافران قرارگرفته ولی با این وجود در سطح شهر اهر هیچ‌گونه مراکزی در رابطه با راهنمای گردشگران و اطلاع‌رسانی نداریم.