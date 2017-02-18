به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، محققان دانشگاه واندربیلت در آمریکا برای ساخت عروق شعریه در اندام های مصنوعی از دستگاه تولید پشمک استفاده می کنند.

عروق شعریه مویرگ های نازک خونی هستند که بافت ها و اعضای بدن انسان را تشکیل می دهند. قطر آنها یک دهم موی انسان است.

در همین راستا محققان با دستگاه تولید پشمک تارهایی می سازند که اندازه و شکل آنها شبیه عروق شعریه انسان است. سپس با عروق شعریه قالب هایی ساخته می شود و سلول های انسانی را به آن تزریق می کنند.

دانشمندان امیدوارند با این روش بتوانند کبد، کلیه و استخوان های بدن انسان را بسازند.