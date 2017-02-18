برپایی نمایشگاه کتاب یزد از فردا/حضور ۵۱۷ ناشر داخلی و خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، علی غیاثی ندوشن ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: نمایشگاه بین المللی کتاب از فردا، اول اسفندماه به مدت یک هفته در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان یزد دایر خواهد بود.

وی با اشاره به افزایش ساعت کار نمایشگاه کتاب در این دوره بیان کرد: امسال نمایشگاه از ساعت ۱۰ تا ۲۱ برای بازدید عموم علاقمندان دایر است.

غیاثی ندوشن از شرکت ۵۱۷ ناشر داخلی و خارجی و ۲۰ ناشر یزدی در این نمایشگاه خبر داد و افزود: ناشران بالغ بر ۵۴ هزار عنوان کتاب را در ۳۱۰ غرفه به نمایش خواهند گذاشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با اشاره به توزیع بن کتاب در سال گذشته عنوان کرد: سال گذشته ۸۰۰ میلیون تومان بن کتاب در این نمایشگاه توزیع شد که این رقم در سال جاری با حمایت شرکت پیشگامان به یک میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به برگزاری بخش‌های جنبی برای نمایشگاه این دوره بیان کرد: قصه‌گویی، نقاشی برای کودکان، نقد کتاب و ... از برنامه‌هایی است که هر شب در نمایشگاه برگزار می‌شود.

غیاثی ندوشن همچنین از ایجاد غرفه‌های کتاب‌های صوتی و نرم‌افزارهای مختلف در این نمایشگاه خبر داد و اظهار داشت: ۲۰ غرفه به عرضه محصولات دیجیتال و کتاب‌های صوتی اختصاص یافته است.

وی یادآور شد: این نمایشگاه صبح فردا با حضور سیدعباس صالحی، معاون وزیر ارشاد در یزد افتتاح می شود.