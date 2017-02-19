بردهای استقلال باید تداوم داشته باشد/ لیگ قهرمانان متفاوت است

محمود فکری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بازیهای لیگ قهرمانان آسیا و تقابل استقلال با الاهلی امارات، گفت: این دیدارها جنبه ملی دارد و من قبل از هر صحبتی امیدوارم همه تیم های حاضر در لیگ قهرمانان، عملکرد خوبی از خود نشان بدهند. استقلال هم باید هوشیار باشد و بداند که تفاوتهای بسیاری بین لیگ قهرمانان و لیگ برتر وجود دارد. تیم های عربی با گرفتن بازیکنان بزرگ به دنبال این هستند که بتوانند به قهرمانی در لیگ قهرمانان دست پیدا کنند.

پیشکسوت باشگاه استقلالخاطر نشان کرد: درست است که ما توانایی مالی کشورهای عربی را نداریم و هرگز نخواهیم توانست بازیکنان گران‌قیمتی جذب کنیم اما مطمئنم استقلال با همین جوانان بی ­نام و نشانش که حالا برای همه شناخته شده هستند می­توانند در لیگ قهرمانان هم بازیهای خوبی از خود به نمایش بگذارند.

فکری در خصوص دیدار آبی پوشان برابر ذوب آهن اصفهان و بردهای متوالی در لیگ برتر هم گفت: خوشبختانه چند هفته ای است که استقلال روند رو به رشدی داشته و روز به روز هم تیم بهتر شده و با یک تمرکز خوب توانسته بازیهای قابل قبولی از خود ارائه بدهد.

وی تاکید کرد: شش برد، اتفاقی نیست و مشخص است که بازیکنان استقلال از انگیزه بالایی برخوردار هستند و به دنبال پیروزی برابر حریفان دیگرشان نیز هستند.

کاپیتان پیشین استقلال خاطر نشان کرد: استقلال به یک هماهنگی کامل بین بازیکنان و کادر فنی دست پیدا کرده، آنها شناخت خوبی از یکدیگر دارند و همدیگر را به خوبی در زمین پیدا میکنند و این باعث شده تا این تیم در شش هفته اخیر، به شش پیروزی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان دست پیدا کند. البته بازیکنان این تیم، نباید به خاطر این پیروزیها ارضاء شوند و باید این روند خوب خود را ادامه دهند.

سرمربی تیم نفت مسجد سلیمان در پاسخ به این پرسش که آیا در این تیم آرامش دارد و مثل نساجی دغدغه ندارد؟ گفت: شرایط تیم خوب است و تنها مشکل تیم این است که نتوانسته در هفته­ های اخیر به یک پیروزی دست پیدا کند. مطمئنم اگر بتوانیم مقابل بادران به یک پیروزی دست پیدا کنیم روند رو به رشدی را ادامه خواهیم داد.

فکری در پایان تاکید کرد: در اینجا آرامش دارم و آن استرسی که در نساجی قائم شهر وجود داشت، اینجا نیست. امیدوارم بتوانیم با یک پیروزی برابر بادران، بردهای خود را آغاز کنیم.