استان خوزستان با چالش حاد زیست محیطی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدسی پیش از ظهر امروز در مراسم مراسم تودیع و معارفه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان

اظهار کرد: سرود جمهوری اسلامی ایران در اهواز شنیدن دارد در مرکز استانی که در هشت سال دفاع مقدس شاهد جانفشانی و مقاومت بی مثالی در آن بوده ایم.

وی افزود: استان خوزستان با چالش حاد زیست محیطی مواجه هست و نسبت به سایر استان ها وضعیت ویژه ای دارد. وقتی شرایط ویژه شد نمی توانیم آن را به صورت عادی مدیریت کرد و باید در بسیاری از حوزه ها و برنامه ریزی ها تجدیدنظر کنیم.

معاون منابع طبیعی کشور بیان کرد: فعالیت های ما در این حوزه باید جوابگوی انتظارات مردمی و همچنین مسئولان در سطح حاکمیتی باشد. مسئله کانون های گرد و غبار، فرسایش بادی، مدیریت مراتع و جنگل ها از جمله کارهای موردنظر در منابع طبیعی استان است.

مقدسی افزود: وضعیت این استان خاص است و آمدن مطیعی هم به این روند کمک می کند و هیچ انرژی و نیرویی در این بحث جابجایی مدیران در سازمان جنگل ها تأثیرگذار نیست. در سیستم سازمان منابع طبیعی کماکان از نظر نیروی انسانی نقصان داریم و حفاظت نیروی انسانی ما اندک است و در زمینه سازماندهی بخش جنگل و مرتع نیازمند تلاش جدی هستیم.

وی اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا بیابان جدیدی ایجاد نشود و مراتع موجود را حفظ کنیم. بایستی با تقویت این مراتع و جنگل های موجود باید به موازات آن نسبت به نهال کاری به صورت مستمر هم اقدام کنیم.

معاون منابع طبیعی کشور با اشاره به اینکه فشار زیادی وارد می شود تا یک کار حجیم و بزرگ را خیلی زود انجام دهیم، گفت: فضاها و مناطقی که فکر می کنیم مطالعات ندارد باید اول به مطالعات آن برسیم و در کنارش از ظرفیت های فنی و مشاوره ای نیز برای بحث نهال کاری استفاده کنیم.

مقدسی ادامه داد: رابطه بین جهاد نصر و یا نفت با اداره کل منابع طبیعی باید با بهره مندی از ظرفیت مهندسان و همچنین بر اساس یک کاتالیزور تعریف شود.

وی با اشاره به اینکه منابع طبیعی یک نهاد راهبردی، تخصصی و فنی است، بیان کرد: بدون همکاری معاونت های سازمان جهاد در زمینه آبخیز امکان فعالیت نداریم و کار هماهنگی را باید از این حوزه شروع کنیم. باید از منابع حجیم مالی که دریافت می شود برای بهبود وضعیت سخت افزاری و نرم افزاری استفاده کرد.

معاون منابع طبیعی کشوراز تمامی کسانی که به صورت روزمره در منابع طبیعی خوزستان فعالیت و تلاش بسیاری دارند تقدیر و تشکر می کنم.