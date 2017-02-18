به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز حسن الفت با تاکید بر اینکه این نمایشگاه بسیار ویژه است اظهار داشت: این نمایشگاه بیش از انتظار من بود. احساس می کردم این نمایشگاه می تواند معمولی باشد اما بیش از انتظار من بود.

وی افزود: زیر ساخت های شهر آفتاب در کلیت بسیار خوب است و نمایشگاه شهر آفتاب مجموعه ای است که واقعا نیاز شهر تهران بوده است.

مدیرکل دفتر امور ترویج تجارت گفت: این مجموعه توانسته نمایشگاه خودرو را با این جمعیت مدیریت کند و این خود بزرگترین دستاورد این مجموعه است.

الفت بیان کرد: مهم ترین مزیت این نمایشگاه این است که برای هیچ نقطه ای از شهر مشکلی ایجاد نمی کند در صورتی که ما در گذشته با مشکلات ترافیکی بسیاری مواجه بودیم.

مدیرکل دفتر امور ترویج تجارت درباره آینده نمایشگاه شهر آفتاب گفت: آینده شهر آفتاب در دست مسئولین، مدیران، گردانندگان و شرکت ها و برگزار کنندگان است. همه ما می توانیم آینده مجموعه را موفق کنیم و خدایی نکرده بر عکس نیز ممکن است اتفاق بیفتد. اگر درست رفتار نکنیم مسیر را اشتباه خواهیم رفت.

وی با اشاره به سال اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد: بحث اقتصاد مقاومتی فاکتورها و ویژگی هایی دارد. این نمایشگاه نیز به تعبیری می تواند در این راستا قرار بگیرد. یکی از مسائل جدی شهر آفتاب این است که باید امکانات خوب و مناسب خود را به مردم معرفی کند و بهترین راه معرفی این امکانات رویدادی مانند نمایشگاه خودرو است.

الفت عنوان کرد: نیاز است که مردم این مجموعه را ببینند؛ در گذشته پیش بینی هایی مبنی بر این بود که این مجموعه نمایشگاهی بازدید کننده ای ندارد، اما نمایشگاه خودرو نشان داد شهر آفتاب پتانسیل جذب مردم را دارد. از این منظر این نمایشگاه در راستای اقتصاد مقاومتی است.

