آسانسورهای بحرانی ادارات از چرخه فعالیت خارج می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد در جلسه شورای استاندارد که روز شنبه در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: رعایت استانداردها در همه امور زندگی ضروری و اجتناب ناپذیر است و در این راستا باید به مصوبات و تصمیمات جلسات فنی اهمیت دهیم و آنها را اجرا کنیم.

وی اضافه کرد: رعایت استاندارد در آسانسورهای دستگاههای اداری، بیمارستانها،اماکن مسکونی،مراکز تفریحی و پارکها و نیز مجتمع های تجاری و اداری بسیار مهم است و باید با پیش بینی بودجه لازم برای سرویس و نگهداری آسانسورها اقدام لازم برای رفع عیب انجام شود تا شاهد حادثه نباشیم.

معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: استاندارد شدن وسایل بازی در پارک ها بویژه بوستانهای پرتردد باید در اولویت قرار گیرد تا بتوانیم از بروز حوادث ناگوار در این عرصه جلوگیری کنیم.

فرخزاد اضافه کرد: استفاده از ظرفیت دهیاران برای نظارت بر وسایل بوستانهای ورزشی در مناطق مختلف می تواند موثر باشد و در این راستا باید برگزاری دوره های آموزشی در اولویت قرار گیرد.

وی گفت: رسانه های گروهی هم در اطلاع رسانی و فرهنگ سازی دررعایت استانداردها نقش مهمی دارند که می توانیم ازاین ظرفیت بخوبی بهره برداری کنیم.

استفاده از تشکل های مردمی در ترویج فرهنگ استاندارد

معاون عمرانی استانداری قزوین در ادامه اظهارداشت: اگر بتوانیم مشارکت عمومی را جلب کنیم و از تشکل های مردم نهاد برای فرهنگ سازی استفاده کنیم به نتایج خوبی دست خواهیم یافت.

وی در خصوص استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس هم گفت: باید با نظارت و بازرسی مستمر نسبت به بررسی وضعیت بخاری گازی و نفتی مدارس اقدام کنیم تا شاهد بروز حادثه نباشیم.

فرخزاد یادآورشد: باید بتدریج سیستم حرارت مرکزی در مدارس جایگزین بخاری شود تا بتوانیم سلامت دانش آموزان را تضمین کنیم.

معاون عمرانی استانداری قزوین در خصوص توجه به استانداردسازی آسفالت در کارخانه های تولیدکننده نیز تاکید کرد.