پلیس ایران مجاهد پاسخگو است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمود میرفیضی، ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی قائم شهر، اظهار داشت: دشمنان از همه هجمه ها و ظرفیتهای خود، برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی و تنویرافکار عمومی استفاده می کند، اما ملت ایران با اقتدار، در مقابل همه تحریمها و دشمنیها ایستاده است.

وی با اشاره به اینکه تهدیدات دشمن از قالب سنتی خارج شده و حالت نوین پیدا کرده است، گفت: دشمنان می خواهند یا شکاف ایجاد کنند یا شکافهای ایجادشده را گسترش دهند و در این راستا در مباحث غلبه اطلاعاتی، غلبه رسانه ای و نفوذ، ورود پیدا کرده و می خواهند بین خود دولت با دولت، مجلس با دولت، مجلس با مردم و مردم با دولت شکاف ایجاد کنند.

فرمانده انتظامی استان مازندران، با تأکید بر بحث بصیرت، بیان کرد: آنچیزی که در حوزه بصیرت مهم است، اصل ولایت و ولایت پذیری است که می تواند در آزمونهای سخت و دشوار باعث عبور از موانع شود.

وی ادامه داد: حزب الهی بودن یعنی اینکه همه در خدمت مردم باشند و مسئولان نظام با اتکا بر بصیرت و حزب الهی بودن به مردم و اسلام خدمت کنند و همه دشمنی هایی که در طول ۳۸ سال گذشته با انقلاب اسلامی صورت گرفت منجر به این شد که ایران اسلامی امن ترین کشور منطقه باشد و در تعاملات جهانی یکی از تأثیرگذارترین کشورها محسوب شود.

فرمانده انتظامی استان مازندارن، با بیان اینکه همه باید قدر انقلاب را بدانیم، عنوان داشت: انقلاب ما مدیون خون شهداست و قرار گرفتن ایران در رتبه خوب تراز جهانی مسئولیت ما را در برابر این انقلاب سنگین تر می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مازندران را یکی از استانهای مهم کشور دانست و افزود: مازندران به لحاظ دارا بودن مواهب طبیعی دریا و جنگل و گردشگر پذیر بودن، باید در خیلی از موضوعات از منظر بعد ملی نگریسته شود.

میرفیضی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی یکی از دستگاههای است که در تولید امنیت نقش اساسی داشته و بایستی پاسخگوی مردم باشد و با اتکا بر مشارکت مردم و سازمانها می تواند اعتماد مردم را جلب کرده و امنیت پایدار را در جامعه برقرا کند.

فرمانده انتظامی مازندران، با بیان اینکه در جامعه امروز نقش پلیس، متمایز است، اظهار داشت: در زمان کنونی جرایم پیچیده تر شده و ناجا باید همواره با بروز رسانی خود، و حداکثر استفاده از فناوری، و بکارگیری منابع انسانی مؤمن و دلسوز و فرماندهان پاسخگو، مطالبات مردم را پاسخ دهد.

وی به شایسته سالاری در نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: مدیران اثر بخش باید از حداکثر ظرفیتی که در اختیار دارند برای ارائه بیشترین بهره وری استفاده کنند و در این راه از خلاقیت، نوآوری، پویایی، تخصص و تجربه خود به نحو احسن استفاده کنند.

میرفیضی تصریح کرد: باید شرایطی ایجاد کنیم تا مردم در جامعه با نشاط و امید زندگی کنند و در کنار آن آرامش و امنیت داشته باشند.

وی قائم شهر را یکی از شهرستانهای مهم مازندران و گروه یک، معرفی کرد و گفت: برای انتخاب فرمانده انتظامی در این شهرستان، دقت لازم را انجام داده ایم و معتقدیم تکریم و معارفه بمعنی این است که خدمت فرماندهی در یک میدان و فردی که کوله باری از تجربه و تخصص است در شهری دیگر بکارگیری شود.

میرفیضی در پایان با معرفی سرهنگ ولی مرادی بعنوان فرمانده جدید انتظامی قائم شهر از سرهنگ شعبان مهری اواتی سرپرست فرماندهی انتظامی قائم شهر تشکر و قدردانی کرد.

یادآور می شود چهرشنبه گذشته سرهنگ شعبان مهری اواتی بعنوان فرمانده انتظامی شهرستان چالوس، معرفی شده است.