نخستین دوره مسابقات شنای مدارس آران و بیدگل برگزار شد

عباس کماندار در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این دوره از مسابقات دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه اول در دور بخش شنای آزاد و قورباغه به رقابت با یکدیگر پرداختند.

وی ادامه داد: در این دوره از مسابقات در دوره ابتدایی تیم های نشاط، شهیدان غفوره و صباحی به ترتیب حائز رتبه های برتر شدند.

مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش آران و بیدگل تصریح کرد: در دوره متوسطه اول نیز تیم های شهید مطهری، ۱۵ خرداد و شهید اژه ای به ترتیب حائز رتبه های اول تا سوم این دوره از مسابقات شدند.

وی راه اندازی استخر زنده یاد منصور سحابی برای آموزش و پرورش آران و بیدگل را گامی مهم در جهت کشف استعداد های برتر رشته شنا در بین دانش آموزان بیان کرد و گفت: فقط در طول این دوره از مسابقات محمد مهدی توحیدیان دانش آموز دوره اول متوسطه توانست با کسب رتبه نخست در رشته های ۲۵ متر آزاد، ۵۰ متر آزاد و ۲۵ متر قورباغه به عنوان پدیده شناخته شود.

کماندار برگزاری کلاس های مقدماتی و پیشرفته شنا برای دانش آموزان و فرهنگیان آران و بیدگل را از برنامه های آموزش و پرورش آران و بیدگل برای شناسایی بهتر استعدادها و تقویت روحیه فرهنگیان در شهرستان بیان کرد.