  1. استانها
  2. اصفهان
۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۳۸

مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش آران و بیدگل:

نخستین دوره مسابقات شنای مدارس آران و بیدگل برگزار شد

نخستین دوره مسابقات شنای مدارس آران و بیدگل برگزار شد

آران و بیدگل - مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش آران و بیدگل گفت: به همت کارشناسی تربیت بدنی مدیریت آموزش و پرورش آران و بیدگل نخستین دوره مسابقات شنای دانش آموزان مدارس شهرستان برگزار شد.

عباس کماندار در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این دوره از مسابقات دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه اول در دور بخش شنای آزاد و قورباغه به رقابت با یکدیگر پرداختند.

وی ادامه داد: در این دوره از مسابقات در دوره ابتدایی تیم های نشاط، شهیدان غفوره و صباحی به ترتیب حائز رتبه های برتر شدند.

مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش آران و بیدگل تصریح کرد: در دوره متوسطه اول نیز تیم های شهید مطهری، ۱۵ خرداد و شهید اژه ای به ترتیب حائز رتبه های اول تا سوم این دوره از مسابقات شدند.

وی راه اندازی استخر زنده یاد منصور سحابی برای آموزش و پرورش آران و بیدگل را گامی مهم در جهت کشف استعداد های برتر  رشته شنا در بین دانش آموزان بیان کرد و گفت: فقط در طول این دوره از مسابقات محمد مهدی توحیدیان دانش آموز دوره اول متوسطه توانست با کسب رتبه نخست در  رشته های ۲۵ متر آزاد، ۵۰ متر آزاد و ۲۵ متر قورباغه به عنوان پدیده شناخته شود.

کماندار برگزاری کلاس های مقدماتی و پیشرفته شنا برای دانش آموزان و فرهنگیان آران و بیدگل را از برنامه های آموزش و پرورش آران و بیدگل برای شناسایی بهتر استعدادها و تقویت روحیه فرهنگیان در شهرستان بیان کرد.

کد مطلب 3910532

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها