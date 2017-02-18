بارش برف۲متری درارتفاعات گیلان/۶ پست فوق توزیع برق ازمدار خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، حجت شعبانپور ظهرشنبه اظهار کرد: در حال حاضر بارش برف از سمت غرب استان پایان یافته و در مناطق مرکزی نیز شاهد کاهش ابر هستیم و بتدریج، این سامانه از سمت شرق گیلان خارج می شود.

وی با بیان اینکه معابر اصلی شهر رشت باز است، افزود: از نیمه های شب تا کنون عملیات برفروبی به طور مجدد شروع شده و عوامل خدمات شهری در حال بازگشایی مسیرهای اصلی هستند.

معاون امور عمرانی استانداری گیلان با بیان اینکه تمامی راه های اصلی گیلان نیز باز است، گفت: محورهای اصلی از جمله آزاد راه رشت - قزوین و همچنین مسیر رشت - لاهیجان باز و تردد در راه های فرعی نیز برقرار بوده ولی به سختی و در صورت داشتن زنجیرچرخ امکانپذیر است.

وی با اشاره به از مدار خارج شدن شش پست فوق توزیع برق و قطعی طولانی مدت برق شهرهای آستانه اشرفیه، کوچصفهان، لشت نشاء، کیاشهر و خشکبیجار، خاطرنشان کرد: عوامل امدادی و اکیپ های برق رسانی، در تلاش برای رفع مشکل قطعی برق ناشی از بارش برف سنگین هستند.

به گفته این مسئول پس از خاتمه بارش ها و بازگشت شرایط به حالت عادی، خسارت های وارد شده به زیرساخت های استان بررسی و محاسبه می شود.

لازم به ذکر است براساس اعلام اداره کل مدیریت بحران استانداری گیلان، اداره های سراسر استان بجز نهادهای امدادی و دستگاه های خدماتی امروز (شنبه ۳۰ بهمن ماه) تعطیل است. همچنین به دلیل بارش برف و برودت هوا، فعالیت های آموزشی تمامی مدارس در همه مقاطع تحصیلی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان برای امروز تعطیل شده است.