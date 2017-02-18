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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۱

معاون امور عمرانی استانداری گیلان خبرداد؛

بارش برف۲متری درارتفاعات گیلان/۶ پست فوق توزیع برق ازمدار خارج شد

بارش برف۲متری درارتفاعات گیلان/۶ پست فوق توزیع برق ازمدار خارج شد

رشت-معاون عمرانی استاندار گیلان با اشاره به بارش دو متری در ارتفاعات استان، گفت:با خروج شش پست فوق توزیع برق از مدار شاهد قطعی های طولانی مدت برق در برخی از شهرهای استان هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، حجت شعبانپور ظهرشنبه اظهار کرد: در حال حاضر بارش برف از سمت غرب استان پایان یافته و در مناطق مرکزی نیز شاهد کاهش ابر هستیم و بتدریج، این سامانه از سمت شرق گیلان خارج می شود.

وی با بیان اینکه معابر اصلی شهر رشت باز است، افزود: از نیمه های شب تا کنون  عملیات برفروبی به طور مجدد شروع شده و عوامل خدمات شهری در حال بازگشایی مسیرهای اصلی هستند.

معاون امور عمرانی استانداری گیلان با بیان اینکه تمامی راه های اصلی گیلان نیز باز است، گفت: محورهای اصلی از جمله آزاد راه رشت - قزوین و همچنین مسیر رشت - لاهیجان باز  و تردد در راه های فرعی نیز برقرار بوده ولی به سختی و در صورت داشتن زنجیرچرخ امکانپذیر است.

وی با اشاره به از مدار خارج شدن شش پست فوق توزیع برق و قطعی طولانی مدت برق شهرهای آستانه اشرفیه، کوچصفهان، لشت نشاء، کیاشهر و خشکبیجار، خاطرنشان کرد: عوامل امدادی و اکیپ های برق رسانی، در تلاش برای رفع مشکل قطعی برق ناشی از بارش برف سنگین هستند.

به گفته این مسئول پس از خاتمه بارش ها و بازگشت شرایط به حالت عادی، خسارت های وارد شده به زیرساخت های استان بررسی و محاسبه می شود.

لازم به ذکر است براساس اعلام اداره کل مدیریت بحران استانداری گیلان، اداره های سراسر استان بجز نهادهای امدادی و دستگاه های خدماتی امروز (شنبه ۳۰ بهمن ماه) تعطیل است. همچنین به دلیل بارش برف و برودت هوا، فعالیت های آموزشی تمامی مدارس در همه مقاطع تحصیلی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان برای امروز تعطیل شده است.

کد مطلب 3910534

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