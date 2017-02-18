استفاده از معماری اسلامی ایرانی در شیراز اولویت است

ابراهیم شعرا در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه شیراز دارای تاریخ کهن است، تأکید کرد: آثار تاریخی شیراز مربوط به دوران قبل و بعد از اسلام است که بهراحتی میتوان از معماری آنها استفاده و برداشت شود.
وی ادامه داد: در راستای توسعه فرهنگ معماری اسلامی ایرانی در شهر شیراز شورای شهر تلاشهای فراوانی کرده و کمیسیون مربوطه نیز طرحهای مختلف را دریافت کرده است.
عضو شورای شهر شیراز یادآور شد: برگزاری کنگره معماری اسلامی ایرانی به مصوبه شورا در شیراز انجام شد و امروز نیز استفاده از معماری ایرانی اسلامی در اولویت شهر شیراز قرار دارد.
شعرا تأکید کرد: حتی ساختمان جدید شهرداری شیراز نیز با معماری اسلامی ایرانی طراحیشده است.
وی افزود: استفاده از معماری اسلامی ایرانی باید برای شهر شیراز بهعنوان یک الگو مطرح باشد زیرا توانایی و دانش این کار وجود دارد و الگوهای قدیمی و تاریخی مناسبی در اختیار است.
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