به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد قطبی، رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان و رییس میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن با اشاره به کم مهری نسبت به قرآن، که برترین فرهنگ در مقیاس جهانی است گفت: باید این بی مهری ها را به خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران جبران کنیم.

وی با بیان این که توسعه فرهنگ قرآن باعث می‌شود، به صورت عمیق‌تر وارد موضوعات قرآنی شویم اذعان داشت: ایده های برتر در قالب­های مالی، اداری، خدماتی، علمی و معنوی حمایت می شوند.

حجت الاسلام و المسلمین قطبی گفت: طرح ایده‌ها، گام‌ نخستین هر اختراع و نوآوری است. اگر ایده ­ها دُرست حمایت شوند، می­توانند موجب رشد و توسعه فناوری شوند و صنایع فرهنگی را دگرگون سازند.

وی تصریح کرد: حمایت و پشتیبانی از ایده های خلاق در سه حوزه محصولات قرآنی، خدمات قرآنی و فعالیتهای قرآنی صورت خواهد پذیرفت و به عنوان نمونه می توان به محصولات کمک آموزشی، اسباب‌بازی، سرگرمی، آموزشی، تزئینات، چندرسانه‌ای، نرم‌افزارهای تحت وب، فرهنگ سازی، المان‌های شهری، آیین‌ها و مناسک، پویانمایی، بازی‌های بومی و محلی و... اشاره کرد.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با بیان این که ایده هایی که قابلیت اولیه را داشته باشند توسط یک گروه کارشناس گلچین می شوند تصریح کرد: برای صاحبان ایده های انتخاب شده دوره ایده پروری تشکیل خواهد شد که به صورت حضوری و غیر حضوری می باشد و بعد از طی این کارگاه، ایده ها بازنویسی شده و در مرحله آخر توسط گروه داور جشنواره، ایده های برتر مشخص می شوند.

وی ادامه داد: به ایده های برتر گواهی و جوایز ویژه تعلق خواهد گرفت و برای این که ایده به مرحله اجرا برسید، خدمات مشاوره و آموزشی انجام خواهد شد و در ادامه زمینه جذب سرمایه گذار و شرکت در جشنواره های ملی و ثبت اختراع توسط دبیرخانه فراهم می شود.

رییس میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن در پایان گفت: علاقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی مرسلات به نشانی www.Morsalat.ir ایده یا ایده های قرآنی خود را ثبت نمایند.