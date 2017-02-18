۴۰۰۰ ویژه برنامه هفته زن در مازندران اجرا می شود

مریم جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیش از چهار هزار برنامه به مناسبت هفته زن در استان اجرا می شود، اظهار داشت: این برنامه ها شامل دیدارها و بازدیدها، کارگاه های آموزشی، فعالیت های علمی تحقیقاتی، همایش ها، نمایشگاه ها و نشست های مختلف است.

وی تصریح کرد: مسابقات فرهنگی ورزشی، جشن ها و جشنواره ها، مراسم تجلیل و تقدیر و ارائه خدمات رفاهی از دیگر برنامه های هفته زن در استان به شمار می رود.

به گفته جمشیدی، به مناسبت هفته زن نمایشگاه توانمندی های خانواده های استان با عنوان مازرونی سره در محل نمایشگاه های بین المللی استان در قائمشهر افتتاح می شود و شامل صنایع دستی، فرش، محصولات روستایی و آداب و روسوم استان مازندرن است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران یادآور شد: نمایشگاه مازرونی سره عصر دوشنبه با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران برپا می شود و تا ششم اسفندماه برای بازدید علاقمندان دایر است.