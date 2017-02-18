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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۹

با توجه به بارش برف و برودت هوا؛

دانه پاشی محیط بانان محیط زیست شفت در زیستگاه های شهرستان

دانه پاشی محیط بانان محیط زیست شفت در زیستگاه های شهرستان

شفت-رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شفت با اشاره به بارش برف و برودت هوا، از دانه پاشی برای پرندگان باتوجه به یخ بستن زیستگاه ها و جلوگیری از تلف شدن آنها توسط محیط بانان این اداره خبرداد.

رضا زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش های اخیر برف در استان گیلان و شهرستان شفت، اظهار کرد: با توجه به برودت هوا، بارش برف و سپید شدن شهرستان شفت، محیط بانان اداره محیط زیست شفت اقدام به دانه پاشی برای پرندگان کردند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شفت گفت: این اقدام با توجه به یخ بستن تمامی زیستگاه ها و احتمال گرسنه ماندن و تلف شدن پرندگان  توسط محیط بانان این اداره در سطح زیستگاه های شهرستان انجام شد.

وی ضمن تشکر و قدردانی از همه دوستداران محیط زیست که در این روزهای سرد و برفی پرندگان را از یاد نبرده اند ، خاطرنشان کرد: مردم می توانند در این روزهای زمستانی با پخش کردن دانه به زنده ماندن پرندگان و حیات وحش کمک کنند.

کد مطلب 3910552

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