دانه پاشی محیط بانان محیط زیست شفت در زیستگاه های شهرستان

رضا زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش های اخیر برف در استان گیلان و شهرستان شفت، اظهار کرد: با توجه به برودت هوا، بارش برف و سپید شدن شهرستان شفت، محیط بانان اداره محیط زیست شفت اقدام به دانه پاشی برای پرندگان کردند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شفت گفت: این اقدام با توجه به یخ بستن تمامی زیستگاه ها و احتمال گرسنه ماندن و تلف شدن پرندگان توسط محیط بانان این اداره در سطح زیستگاه های شهرستان انجام شد.

وی ضمن تشکر و قدردانی از همه دوستداران محیط زیست که در این روزهای سرد و برفی پرندگان را از یاد نبرده اند ، خاطرنشان کرد: مردم می توانند در این روزهای زمستانی با پخش کردن دانه به زنده ماندن پرندگان و حیات وحش کمک کنند.