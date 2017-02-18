به گزارش خبرنگار مهر، نشست ستاد خدمات سفرهای نوروزی شهرستان اهر در حالی با حضور مسئولان فرمانداری و میراث فرهنگی و تعداد دیگری از سازمان ها و ادارات مرتبط با این حوزه برگزار شد که انتقاد از بی‌توجهی میراث فرهنگی آذربایجان شرقی به بازگشایی موزه ادب و عرفان شهرستان اهر از موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

ساماندهی ترمینال شهرستان اهر یکی از برنامه‌های شهرداری اهر است

معاون عمران، شهرسازی و معماری شهردار اهر ظهر شنبه در این نشست با اشاره به برنامه‌های شهرداری اهر در خصوص آماده‌سازی شهر اهر برای عید نوروز، اظهار داشت: ساماندهی و بدنه سازی ورودی‌های شهر اهر از سمت ورودی کلیبر و مشکین‌شهر آغاز شده ولی به دلیل بارش برف و برودت هوا تعطیل کرده‌ایم ولی عمده برنامه‌ها تا پایان اسفندماه به اتمام می‌رسد.

محمد سرقینی بابیان اینکه با تعیین پیمانکار و شناسایی محل‌های مورد نظر تابلوهای راهنمای گردشگر در سطح شهر اهر نصب می‌شود، افزود: نصب تابلوهای راهنمای گردشگر، رنگ‌آمیزی جداول ورودی شهر و برپایی سفره‌های هفت‌سین جزو برنامه‌های شهرداری اهر در آستانه سال جدید است.

وی با تأکید بر این‌که مناسب‌سازی و ساماندهی ترمینال مسافربری شهرستان اهر از دیگر برنامه‌های شهرداری اهر است، گفت: برای ساماندهی فضای داخلی و بیرونی ترمینال مسافربری شهرستان اهر با انتخاب پیمانکار پروژه استارت کار کلید خورده و تصمیم داریم تا پیش از سال جدید ترمینال اهر را زیباسازی و ساماندهی کنیم.

سرقینی اضافه کرد: در خصوص تجهیز سرویس‌های بهداشتی سطح شهر اهر به آب گرم قطعاً در این مورد اقداماتی انجام می‌دهیم و در سرویس‌های بهداشتی پارک‌ها که امکان تجهیز و تأمین آب گرم باشد اقدام می‌کنیم.

معاون عمران، شهرسازی و معماری شهردار اهر با اشاره به اینکه امکانات و تجهیزات روشنایی ورودی شهر اهر از سمت تبریز از سوی مدیریت توزیع نیروی برق اهر آماده و منتظر انتخاب پیمانکار هستند، گفت: شهرداری اهر آمادگی دارد تا با در اختیار گذاشتن تجهیزات پروژه روشنایی ورودی شهر را از سمت جاده اهر – تبریز را اجرا کند.

چادر راهنمای گردشگر داوطلبان هلال‌احمر در تعطیلات نوروزی در اهر برپا می‌شود

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان اهر نیز در این نشست بابیان اینکه نجاتگران جمعیت هلال‌احمر اهر در طور سال در پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای امدادرسانی می‌کنند، اظهار داشت: نجاتگران جمعیت هلال‌احمر در تعطیلات نوروزی با همکاری راهداری، پلیس‌راه و اورژانس خدمات خاصی برای مسافران نوروزی ارائه می‌دهند.

فیض‌الله محمدیان با اشاره به اینکه چادر راهنمای گردشگر داوطلبان جمعیت هلال‌احمر شهرستان اهر طی تعطیلات نوروز سال آینده در ورودی شهر برپا می‌شود، افزود: در این چادر علاوه بر راهنمایی گردشگران، خدمات خاصی همچون تست قندخون، فشار خون و پزشکی توسط داوطلبان حلال احمر برای مسافران ارائه می‌شود.

محمدیان در ادامه اضافه کرد: اسکان، درمان و حمل و نقل هلال‌احمر شهرستان اهر برای ارائه خدمات مضاعف در آستانه سال جدید هماهنگی‌های بیشتری با ستاد خدمات سفرهای نوروزی شهرستان انجام خواهد شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان اهر با تأکید بر اینکه وجود گدایان خیابانی در کنار خیابان‌ها به سیمای شهری اهر لطمه می‌زند، تصریح کرد: با توجه به اینکه کمیته امداد در راستای تحت پوشش قراردادن نیازمندان و فقرا تلاش بیشتری می‌کند ولی وجود گدایان خیابانی از جمله مسائلی است که باید به آن توجه بیشتری داشته باشیم.