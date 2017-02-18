درایت رهبری و حمایت از جبهه مقاومت مانعی در برابر دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی فرجی ظهر شنبه در یادواره ۱۱ شهید روستای چورمق از توابع بخش سردرود گفت: طی ۸ سال دفاع مقدس رزمندگان با پشتیبانی مردم و با دستان خالی در مقابل دشمن تا دندان مسلح ایستادند و این نیرو، با رهبری امام (ره) موجب شد که حتی وجبی از خاک کشور به دست بیگانگان نیفتد.

وی خاطرنشان کرد: رژیم بعث عراق طی جنگ تحمیلی از هیچ جنایتی حتی حملات شیمیایی علیه مردم کشورمان کوتاهی نکرد که این امر در کنار حمایت استکبار و سکوت سازمانهای بین المللی مدعی حقوق بشر اتفاق می‌افتاد.

فرمانده تیپ ۳۲ انصارالحسین (ع) استان همدان گفت: شهدای مدافع حرم نیز مانند شهدای ۸ سال دفاع مقدس برای پاسداری از نظام انقلاب اسلامی و دفاع از حرم حضرت زینب (س) به کشور سوریه اعزام شده و جان خویش را تقدیم انقلاب و حفظ ارزشهای آن کردند.

وی پیروزی در جنگ تحمیلی را حاصل پشتیبانی مردم دانست و اظهار داشت: طی ۸ سال دفاع مقدس همین مردم جنگ را در سخت ترین شرایط اداره کردند که این امر نشان می دهد هرجا کارها در اختیار مردم قرار گیرد، نتیجه مطلوبی خواهد داشت.

فرجی با اشاره به اینکه ۸ سال دفاع مقدس در کنار تلخی هایش شیرینی هایی نیز داشت، گفت: آزادسازی خرمشهر از جمله شیرینی های آن دوران بود.

وی یادآور شد: زمانی که خرمشهر آزاد شد کل دنیا حیرت زده شد و امروز هم وقتی شاهد آزادسازی حلب با حمایت های ایران هستند در بهت و حیرت فرو رفته اند.

فرجی با بیان اینکه بی شک آزاد سازی شهر مهم و استراتژیک حلب سرآغاز پیروزی در میدانهای دیگر خواهد بود، اظهار داشت: آزاد سازی شهر حلب در سوریه از مهمترین دستاوردهای جبهه مقاومت در سایه حمایت های ایران از مردم سوریه است.

وی عنوان کرد: درزمان شروع جنگ ۸ ساله انقلاب کشورمان نوپا بود و نیروهای نظامی آن سامان دهی نداشتند اما با پایان جنگ کشورمان دارای بیش از ۳۵ لشکر در کنار نیروهای تخصصی هوایی، دریایی، زمینی شد.

فرمانده تیپ ۳۲ انصارالحسین (ع) استان همدان در ادامه با اشاره به اینکه داعش در سال۲۰۰۳ توسط سرویس های جاسوسی اسرائیل، انگلستان و امریکا ایجاد شد، افزود: امروز با بیش از ۲۸هزار نیروی آموزش دیده مجهز از ۸۷ ملیت دنیا گرد هم آمده اند تا اهداف استکبار را در خاورمیانه اجرا و اسلام هراسی را در جهان ایجاد کنند.

وی هدف از ایجاد داعش و حمایت از آن را ناامن کردن مرزهای کشورمان توسط استکبار و حامیان آنها دانست و اظهار داشت: امروز با درایت رهبری و حمایت از جبهه مقاومت درگیریها به صدها کیلومتر دورتر از مرز کشورمان منتقل شده است.

سردار فرجی با بیان اینکه داعش امروز ارتش منطقه ای آموزش دیده ای است که پیشرفته ترین تجهیزات نظامی دنیا را در اختیار دارد افزود: آنهایی که گمان می کنند داعش یک گروه ترویسیتی کوچک است سخت در اشتباه هستند.