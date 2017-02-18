کارشناسان منابع طبیعی باید مسلط به علم و فناوری باشند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مطیعی پیش از ظهر امروز در مراسم مراسم تودیع و معارفه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان اظهار کرد: امروز دو بار خود شخص وزیر برای بحث ریزگردها تماس گرفته و مدام پیگیری می کند. به هر حال وضعیت و شرایط استان خوزستان در این زمینه خاص است.

وی افزود: طی سه سال اخیر سختی کار نسبت به سال های قبل به مراتب بیشتر است و داشتم فکر می کردم با اعتباراتی که به ما اختصاص داده بودند اگر فقط بخش حفاظت را انجام می دادیم واقعا باید کلاه خود را هوا بیندازیم.

مدیرکل جدید منابع طبیعی استان خوزستان با بیان اینکه شرایط ساده ای برای مدیریت نیست ولی این مسئولیت محوله را به فال نیک می گیریم، گفت: منابع طبیعی سازمان بزرگی است که باید برای اداره آن هم دیدگاه های بزرگی داشت.

مطیعی با اشاره به اینکه مدیریت سرزمین بر عهده مدیران منابع طبیعی است، بیان کرد: هیچ مدیر منابع طبیعی نباید از اتفاقات حوزه خود اعم از علمی و مدیریتی بی اطلاع باشد. بنابراین این مدیران باید تمامی اطلاعات فنی و سرزمینی را به خوبی داشته باشند.

وی با یادآوری اینکه در بخش منابع طبیعی باید تمامی کارشناس ها مسلط به علم و فناوری باشند، تأکید کرد: باید از کارشناس ها در مدیریت بهره مند شویم چون آنها مدیران آینده هستند. باید اول با مجموعه جهاد کشاورزی و بعد هم با سایر مجموعه های دولتی هماهنگ باشیم. این هماهنگی به معنای تبعیت نیست بلکه برای تعامل و هم اندیشی است.

مدیرکل جدید منابع طبیعی استان خوزستان تأکید کرد: به بحث ریزگردها در خوزستان مثل دوران دفاع مقدس نگاه می کنیم و قطعا همه باید پا به رکاب باید به این پدیده حمله و با آن مقابله کنیم. اکنون وضع ریزگردها بحرانی است و شهرستان های در معرض این گرد و خاک ها بسیار اذیت هستند. در مقابله با ریزگردها قطعا شب و روز نداریم و باید کار را پیش ببریم.