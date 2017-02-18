اغتشاشات گسترده در الکرک اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الغد، منابع اردنی از اعتراضات و اغتشاشات در شهر موته در استان الکرک به دنبال کشته شدن یک مظنون تحت تعقیب از سوی نیروهای امنیتی این کشور خبر دادند.

بر اساس این گزارش، اعتراضات و هرج و مرج زمانی شروع شد که نیروهای امنیتی یک مظنون تحت تعقیب بیست ساله را کشتند و متعاقب آن معترضان با سوزاندن لاستیک و قرار دادن سنگ در وسط خیابان دست به اعتراض زدند.

برخی از منابع از اعزام گسترده نیروهای امنیتی اردن به محل برپایی اغتشاشات برای مهار اوضاع خبر دادند.

الکرک استانی در جنوب اردن است و از جنوب به استان الطفیله و از شمال استان مأدبا و از شمال شرقی به منطقه القطرانه و از جنوب شرقی به سد السلطانی و از غرب به الاغوار الجنوبیه محدود می شود. شهر الکرک مرکز این استان است.