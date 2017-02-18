  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۱

اغتشاشات گسترده در الکرک اردن

اغتشاشات گسترده در الکرک اردن

منابع اردنی از اغتشاشات گسترده در یکی از شهرهای استان الکرک در جنوب این کشور و اعزام گسترده نیروهای امنیتی به این منطقه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الغد، منابع اردنی از اعتراضات و اغتشاشات در شهر موته در استان الکرک به دنبال کشته شدن یک مظنون تحت تعقیب از سوی نیروهای امنیتی این کشور خبر دادند.

بر اساس این گزارش، اعتراضات و هرج و مرج زمانی شروع شد که نیروهای امنیتی یک مظنون تحت تعقیب بیست ساله را کشتند و متعاقب آن معترضان با سوزاندن لاستیک و قرار دادن سنگ در وسط خیابان دست به اعتراض زدند.

برخی از منابع از اعزام گسترده نیروهای امنیتی اردن به محل برپایی اغتشاشات برای مهار اوضاع خبر دادند.

الکرک استانی در جنوب اردن است و از جنوب به استان الطفیله و از شمال استان مأدبا و از شمال شرقی به منطقه القطرانه و از جنوب شرقی به سد السلطانی و از غرب به الاغوار الجنوبیه محدود می شود. شهر الکرک مرکز این استان است.

کد مطلب 3910568

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها