۳۶ مرکز بهداشتی و درمانی در زنجان بهسازی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیگلری ظهر شنبه در جلسه کار گروه اجتماعی، افزود: طرح اجرای شبکه پوشش بهداشتی روستایی در کشور بسیار خوب بوده و این شبکه پوششی در همه دنیا بی‌نظیر است وکشورها ی توسعه یافته توان اجرای این شبکه پوششی را ندارند.

بیگلری تاکید کرد: ۳۶ مرکز بهداشتی و درمانی به صورت کامل بهسازی و احیا شده و ۳۹ مرکز هم طی این مدت تجهیز شده‌اند که در این میان هشت مرکز جامع سلامت هم ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه پوشش جمعیت حاشیه‌نشین یک کار بی‌نظیر و جهادی است و با اجرای این طرح ۱۷۳ هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند، افزود: اجرای شبکه پوششی در شهرها هم از آرزوهای ما بوده که در دولت تدبیر و امید محقق شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان به ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی با نام مراکز جامع سلامت اشاره کردو گفت: متخصصان حوزه روان و همچنین متخصصان قلبی و عروقی هم در این مراکز مستقر شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان به استیجاری بودن پایگاه‌های سلامت ایجاد شده در استان اشاره کردو گفت: در این راستا ۲۲۶ پروژه در حوزه بهداشت و درمان تعریف شده که ۲۸ مورد از آن‌ها آماده افتتاح است.

بیگلری از ترزیق ۸۰ میلیارد تومان اعتبار به حوزه بهداشت و درمان استان زنجان خبر داد و گفت: استان زنجان در اجرای پروژه‌های شهری بیشترین پیشرفت را دارد و جزو استان‌های تقدیر شده است و این استان در نظام ارجاع هم جزو سه استانی است که این طرح پایلوت اجرا می‌شود.

وی به پایگاه‌های سلامت ایجاد شده در سطح شهرستان‌های استان توزیع شده اشاره کردو گفت: دو پایگاه از این مجموع در ابهر، دو پایگاه در خرم‌دره و چهار پایگاه هم در خدابنده احداث شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان افزود: جرای طرح شبکه پوشش بهداشتی جمعیت حاشیه نشین از ندامتگاه‌ها و پادگان‌ها و مسکن‌های مهر آغاز شده و ۱۹ پایگاه در استان از تاریخ ۲۲ خرداد سال گذشته آغاز شده است.