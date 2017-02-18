تصادف مرگبار پژو ۴۰۵ و تریلی ۵ کشته داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی درباره این تصادف که ساعت ١٢ شنبه در استان کردستان اتفاق افتاده، گفت:تجاوز به چپ پژو ۴۰۵ در محور کیلومتر ٣٠ سنندج-دیوان دره باعث تصادف این خودرو با یک دستگاه تریلی کشنده رنو و کشته شدن ۵ نفر شد.

وی همچنین درباره تصادف زنجیره ای که ساعت ٢٣ پنجشنبه در استان هرمزگان اتفاق افتاده، توضیح داد:تصادف بین ٢ دستگاه تریلی هوو،٢ دستگاه پراید و یک دستگاه پژو ۴۰۵ در محور کیلومتر ۲۵ رودان روی داده که متاسفانه ٢نفر کشته به جای گذاشته است.علت این حادثه نقص فنی تریلی ولوو بوده است.

البرز: تصادف زنجیره ای منجر به جرح

ساعت ١٣ روز جمعه باند شمالی آزادراه کرج-قزوین محدوده شهر جدید هشتگرد شاهد بی احتیاطی راننده پراید و برخورد آن با یک دستگاه پراید دیگر و یک دستگاه سواری چری و مجروح شدن ٢ نفر بود. بی توجهی راننده این پراید به جلو باعث برخورد آن با پراید دیگر شد و بعد از آن سواری چری به علت ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه با تیر چراغ برق حاشیه آزادراه برخورد و تیر برق دریک لاین(آزادراه)سقوط کرد.

شرق تهران: واژگونی تریلر حامل قیر

ساعت ٢٢:٣٠ پنجشنبه، یک دستگاه تریلر حامل بار قیر به دلیل ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه، در شرق استان تهران واژگون شد.این تصادف در کیلومتر ١٠ محور جاده قدیم جاجرود اتفاق افتاده است. علت تصادف ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه است.