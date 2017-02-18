رسانه های حامی تروریسم در کشتار مردم سوریه شریکند

به گزارش خبرگزاری مهر، «رامز ترجمان» وزیر اطلاع رسانی سوریه در گفتگو با خبرنگاران اعزامی مهر به دمشق اظهار داشت: آنچه طی سالهای اخیر در سوریه رخ داده است، جنگی تمام عیار است. این جنگ صرفا به ابعاد نظامی و سیاسی مربوط نمی شود. ما شاهد وقوع منازعه و نبردی فرهنگی علیه ملت سوریه هستیم. البته ما در این نبرد تنها نیستیم و رسانه های حامی سوریه در منطقه نقش بسزایی در مواجهه با چنین هجمه هایی دارند.

ترجمان تاکید کرد: رسانه های جبهه مقاومت توانستند طی سالهای اخیر با نقش آفرینی به هنگام و موثر خود، معادله را به سود خود تغییر داده و در مقابل هجمه سنگین رسانه های غربی پیروز و سربلند شوند. این در حالی است که من تاکید دارم رسانه های طرفدار جریانهای تروریستی در سوریه در ریخته شدن خون شهروندان کشورمان شریک هستند.

وی افزود: این رسانه های جریان مقاومت هستند که پیام حق طلبی ملت سوریه را به گوش جهانیان رسانده اند. هم اکنون همکاری رسانه ای گسترده ای میان سوریه و ایران وجود دارد و رسانه های ایرانی در این معادله ( حوادث چند سال اخیر سوریه) نقش پررنگی در حمایت از ملت سوریه ایفا کرده اند. هم اکنون مناسبات گسترده و مستقیمی در حوزه رسانه ای میان دمشق و تهران وجود دارد.

رامز ترجمان در ادامه ضمن تقدیر از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه تاکید کرد: انقلاب اسلامی ایران دارای ارزشهایی است که نمی توان به سادگی از کنار آنها گذشت. حمایت از مردم محروم و مظلوم و مستضعف یکی از این ارزشهای مهم است. این ارزشگذاری بزرگ، در حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملت فلسطین تجلی پیدا کرد. همچنین تقابل جمهوری اسلامی ایران با کشورهای سلطه گر و استعمارگر، مورد تقدیر همه آزادگان جهان قرار گرفته است.

وزیر اطلاع رسانی سوریه خاطر نشان کرد: کشور ما طی سالهای اخیر شاهد وقوع بحرانی دردناک بوده است. دشمنان امنیت منطقه، با هدف تجزیه سوریه و نابود کردن کشورمان وارد جنگی تمام عیار شده اند و ملت ما طی سالهای اخیر درد و رنج زیادی کشیده است. در چنین شرایطی حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملت سوریه واقعا قابل تقدیر است. جمهوری اسلامی ایران بر اساس آرمانهای انقلابی خود، حامی ملت مظلوم سوریه است.

وی افزود: دشمنان سوریه نتوانسته اند به اهداف خود دست پیدا کنند و عملا در این میدان شکست خورده اند. بدیهی است که در نهایت پیروزی الهی از آن ملت سوریه است و ما به تحقق وعده الهی امیدواریم.

رامز ترجمان در پایان تاکید کرد: دشمنان امنیت سوریه نه تنها تجزیه کشورمان را نخواهند دید، بلکه با شکستی سخت در سوریه رو به رو خواهند شد. ما باید مسیر پیروزی های بزرگی که تا الان به دست آورده ایم را کامل کنیم. سوریه، کشور امنیت و صلح و مقاومت است. کشوری که تا قبل از وقوع جنگ، دارای ثبات بوده است. ثباتی که دوباره به کشورمان به صورت کامل باز خواهد گشت.