۳ فیلم فیلمساز شیرازی در راه جشنواره فیلمهای صد ثانیه ای

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «روزنه» که به انتظارهای پرنده کوچکی در جستجوی دانه می پردازد به تهیه کنندگی و کارگردانی و تدوین : وحید مباشری ، مشاوره پروژه: علی زهتاب زاده جلوه های بصری: علی اوری منفرد ، دستیار کارگردان و صدابردار: شیوا ملکی راهی این جشنواره است.

همچنین مستند«محله ما» که به وضعیت نامناسب دانش آموزان محله ای در جنوب شهر تهران می پردازد دیگر فیلمی است که تهیه کننده و کارگردان: وحید مباشری مشاوره پروژه: علی زهتاب زاده جلوه های بصری: علی اوری منفرد ، دستیار تهیه : شیوا ملکی و دستیار کارگردان و صدابردار: امین حقیقی نیا آن هستند.

این درحالیست که فیلم کوتاه انیمیشن تجربی «پرش در عشق» ساخته مشترک وحید مباشری و علی لاوری منفرد هم در جشنواره فیلم های صدثانیه ای شرکت دارد.

فیلم کوتاه «پرش در عشق» حکایت ورزشکاری را بازگو می کند که در پی به فرمان درآوردن توپ عاشق و سرکشش است.

عوامل این فیلم عبارتند از : نویسنده و کارگردان : وحیدمباشری و علی لاوری منفرد ، تهیه کننده : علی زارع قنات نوی، مدیرتولید : علی زهتاب زاده ، بازیگر: امیر اسدالهی ، مدیرفیلمبردرای : وحید مباشری ، ، تدوین : علی زارع قنات نوی ، موسیقی و صداگذاری: محمدعلی توتونچی ، انیمیت : وحیدمباشری و علی لاوری منفرد ، مجری طرح و دستیار تهیه: محمد حسن پور دستیار کارگردان: مجتبی لاوری منفرد ، جلوه های ویژه تصویری : علی لاوری منفرد و تهیه کنندگی آموزشگاه آزاد سینمایی مدرسه کارگاهی سینما و شرکت فیلمسازی گلبرگ فیلم .

از سایر آثار تولید شده در مدرسه کارگاهی سینما و شرکت فیلمسازی گلبرگ فیلم می توان به فیلم های کوتاه عقل سرخ ، فریادها و نجواها ، سفرنامه سیستان ، برندگان چیزی نمی برند ، پاییز خاکستری ، بندناف ، انیمیشن عروسک چینی بابا ، انیمیشن زندگی دیگران ، مستند بلند چراغ ها «مستند پرتره استاد جمال میرصادقی» ، مستند بلند با باران ببار«مستند پرتره استاد امین فقیری» و ...... نام برد. شایان ذکر است مدرسه کارگاهی سینما و شرکت فیلمسازی گلبرگ فیلم در حال حاضر انیمیشنی با موضوع دفاع مقدس و مستندی در مورد شهر شیراز را در دست تولید دارند .

وحید مباشری متولد ۱۳۶۶ در شیراز است که تحصیلات خود را در مدرسه کارگاهی سینما و دانشگاه هنر شیراز و در رشته انیمیشن به پایان رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فیلمهای صد ثانیه ای ۴ تا ۶ اسفندماه در پردیس آزادی تهران برگزار می شود.