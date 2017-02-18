به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
قال علی (علیه السّلام): «مَنْ وَقَّرَ عالِماً فَقَدْ وَقَّرَ رَبَّهُ؛ کسی که به عالمی احترام نماید، به خدا احترام نموده است.»
تمجید از علما و بیان شخصیت آنها و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مقام دانشمندان دینی، موجب ارتباط بیشتر مردم با آنها و نزدیکی به اسلام و دین و مقدسات دینی خواهد شد و هر مقدار که این تجلیلها در جامعه بیشتر باشد، ارزشهای دینی هم بیشتر نمود پیدا خواهد کرد.
شیخ صدوق رحمه الله از بزرگترین شخصیتهای جهان اسلام و از برجستهترین چهرههای درخشان علم و فضیلت است که نزدیک به عصر ائمه علیهم السّلام میزیست و با جمعآوری روایات اهل بیت علیهمالسلام و تألیف کتابهای نفیس و با ارزش در حدود سیصد اثر، خدمات ارزنده و کمنظیری به اسلام و تشیع کرد که خود از همت بالای این عالم جلیلالقدر دلالت دارد.
تألیفات فراوان و گوناگون وی در علوم و فنون مختلف اسلامی، هر کدام گوهر تابناک و گنجینهای پایانناپذیر است که هماکنون نیز با گذشت بیش از یک هزار سال از تاریخ تألیف آنها، به جای فرسودگی و بیرونقی، روز به روز بر ارزش و اعتبار آن افزوده شده و جایگاهی بس رفیع و والا یافتهاند و در صدر قفسه کتابخانهها و در سینه فقها و دانشمندان جای دارند.
مرحوم شیخ الطائفه طوسی رحمه الله به حق او را دانشمندی جلیلالقدر و حافظ احادیث معرفی میکند و عالم بزرگ رجالی مرحوم نجاشی در خصوص این شخصیت بزرگ، می نویسد: «... با این که در سن جوانی بود، همه بزرگان شیعه از او استماع حدیث می کردند.» و عظمت این محدّث کبیر به اندازهای است که روایات مرسله صدوق هم مورد قبول بسیاری واقع شده است.
در پایان از دستاندرکاران این همایش(کنگره ملّی شیخ صدوق)، کمال تشکر را داشته که با این عمل خویش در ترویج مذهب حقّه جعفریه تلاش مینمایند.
با آرزوی توفیقات الهی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
(۱۵ جمادی الاولی سنه ۱۴۳۸)
شایان ذکر است کنگره ملی شیخ صدوق(ره)، به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران، اداره اوقاف و امور خیریه شهر ری، سازمان بسیج هنرمندان، موسسه فرهنگی تبیان، دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق (ع)، جامعه المصطفی العالمیه، موسسه راه ناتمام، سایت فارسی مچ و با همکاری آستان شیخ صدوق (ره) برگزار خواهد شد.
علاقمندان، جهت کسب اطلاعات بیشتر و نیز شرکت در آن، میتوانند به تارنمای رسمی کنگره به آدرس http://irconference.ir مراجعه فرمایید.
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