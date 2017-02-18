به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

قال علی (علیه السّلام): «مَنْ وَقَّرَ عالِماً فَقَدْ وَقَّرَ رَبَّهُ؛ کسی که به عالمی احترام نماید، به خدا احترام نموده است.»

تمجید از علما و بیان شخصیت آن‎ها و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مقام دانشمندان دینی، موجب ارتباط بیشتر مردم با آن‎ها و نزدیکی به اسلام و دین و مقدسات دینی خواهد شد و هر مقدار که این تجلیل‎ها در جامعه بیشتر باشد، ارزش‎های دینی هم بیشتر نمود پیدا خواهد کرد.

شیخ صدوق رحمه الله از بزرگترین شخصیت‎های جهان اسلام و از برجسته‎ترین چهره‎های درخشان علم و فضیلت است که نزدیک به عصر ائمه علیهم السّلام می‎زیست و با جمع‎آوری روایات اهل بیت علیهم‎السلام و تألیف کتاب‎های نفیس و با ارزش در حدود سیصد اثر، خدمات ارزنده و کم‎نظیری به اسلام و تشیع کرد که خود از همت بالای این عالم جلیل‎القدر دلالت دارد.

تألیفات فراوان و گوناگون وی در علوم و فنون مختلف اسلامی، هر کدام گوهر تابناک و گنجینه‎ای پایان‎ناپذیر است که هم‎اکنون نیز با گذشت بیش از یک هزار سال از تاریخ تألیف آن‎ها، به جای فرسودگی و بی‎رونقی، روز به روز بر ارزش و اعتبار آن افزوده شده و جایگاهی بس رفیع و والا یافته‎اند و در صدر قفسه کتابخانه‎ها و در سینه فقها و دانشمندان جای دارند.

مرحوم شیخ الطائفه طوسی رحمه الله به حق او را دانشمندی جلیل‎القدر و حافظ احادیث معرفی می‎کند و عالم بزرگ رجالی مرحوم نجاشی در خصوص این شخصیت بزرگ، می نویسد: «... با این که در سن جوانی بود، همه بزرگان شیعه از او استماع حدیث می کردند.» و عظمت این محدّث کبیر به اندازه‎ای است که روایات مرسله صدوق هم مورد قبول بسیاری واقع شده است.

در پایان از دست‎اندرکاران این همایش(کنگره ملّی شیخ صدوق)، کمال تشکر را داشته که با این عمل خویش در ترویج مذهب حقّه جعفریه تلاش می‎نمایند.

با آرزوی توفیقات الهی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

(۱۵ جمادی الاولی سنه ۱۴۳۸)

شایان ذکر است کنگره ملی شیخ صدوق(ره)، به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران، اداره اوقاف و امور خیریه شهر ری، سازمان بسیج هنرمندان، موسسه فرهنگی تبیان، دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق (ع)، جامعه المصطفی العالمیه، موسسه راه ناتمام، سایت فارسی مچ و با همکاری آستان شیخ صدوق (ره) برگزار خواهد شد.

علاقمندان، جهت کسب اطلاعات بیشتر و نیز شرکت در آن، می‎توانند به تارنمای رسمی کنگره به آدرس http://irconference.ir مراجعه فرمایید.