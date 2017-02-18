به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، «مایک پنس» که برای حضور در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده عنوان داشت که آمریکا اجازه دسترسی ایران به سلاح اتمی را نمی دهد تا تهران از این طریق بتواند اسرائیل را تهدید کند.

وی با اشاره به کاهش تحرم های ایران بواسطه اجرای برجام گفت: کاهش تحریم های هسته‌ای ایران،‌ به این کشور آزادی بیشتری برای تهدید منطقه داده است.

معاون رئیس جمهور آمریکا در ادامه با اشاره به شعارهای دولت جدید آمریکا در مورد ایران نیز گفت: «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا تضمین می‌کند ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نمی‌یابد که بتواند با آن یکی از کشورهای عضو ناتو به ویژه اسرائیل را تهدید کند.

پنس همچنین مدعی شد: ایران منابعی دارد که می‌تواند برای عملی کردن اقدامات مورد نظر خود پرداخت کند. آمریکا به این مسئله پایبند خواهد بود که ایران به سلاح هسته ای دست پیدا نخواهد کرد؛ زیرا می تواند با این سلاح، ما و متحدانمان در منطقه به ویژه اسرائیل را تهدید کند.