حقوق معوقه کارگران شهرداری بجنورد تا پایان امسال پرداخت شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، محمدتقی ایرانی در دهمین نشست کمیسیون کار و کارگری استان اظهار کرد: قابلپذیرش نیست کارگر شهرداری با حقوق معوقه مواجه شود و پیمانکار یا کارفرما به این موضوع مهم بیتوجه باشد.
وی افزود: پیگیری و حل مشکلات مردم و بهویژه کارگران باید در اولویت هر کار و برنامهای باشد، بهگونهای که هر موفقیتی در واحدهای کارگری درگرو ارتقاء معیشت کارگران آن باشد؛ بنابراین باید شرایط لازم برای ایجاد محیط همراهی و همدلی کارگر با کارفرما فراهم شود تا کارگر بتواند بهخوبی وظایف محوله خود را انجام دهد.
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