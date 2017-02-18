  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۱۷

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی:

حقوق معوقه کارگران شهرداری بجنورد تا پایان امسال پرداخت شود

حقوق معوقه کارگران شهرداری بجنورد تا پایان امسال پرداخت شود

بجنورد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: حقوق معوقه کارگران و پیمانکاران شهرداری بجنورد تا پایان امسال پرداخت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، محمدتقی ایرانی در دهمین نشست کمیسیون کار و کارگری استان اظهار کرد: قابل‌پذیرش نیست کارگر شهرداری با حقوق معوقه مواجه شود و پیمانکار یا کارفرما به این موضوع مهم بی‌توجه باشد.

وی افزود: پیگیری و حل مشکلات مردم و به‌ویژه کارگران باید در اولویت هر کار و برنامه‌ای باشد، به‌گونه‌ای که هر موفقیتی در واحدهای کارگری درگرو ارتقاء معیشت کارگران آن باشد؛ بنابراین باید شرایط لازم برای ایجاد محیط همراهی و همدلی کارگر با کارفرما فراهم شود تا کارگر بتواند به‌خوبی وظایف محوله خود را انجام دهد.

کد مطلب 3910591

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها