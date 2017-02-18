اردبیل سردترین استان کشور/دمای منفی ۱۸ تا ۲۳ درجه در ۵ شهر ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دولتی مهر بعدازظهر شنبه در حاشیه بررسی نقشه‌های هواشناسی اردبیل به خبرنگار مهر گفت: از ابتدای فصل زمستان استان اردبیل با بارش‌های متعدد برف مواجه بوده و گاهی بارش‌ها در چند روز تداوم داشته است.

وی با اذعان به آغاز هوای سرد از شهریورماه در این استان اضافه کرد: با این وجود امسال اردبیلی‌ها زمستان سردی را تجربه می‌کنند.

به گفته مدیرکل هواشناسی استان در اغلب روزهای زمستان دمای بیشتر شهرها زیر صفر بوده بطوریکه در ۱۵ بهمن‌ماه سردترین شب سال در اردبیل تجربه شد.

دولتی مهر افزود: در این روز دمای ۲۶ درجه زیر صفر برای ایستگاه هواشناسی فرودگاه اردبیل به عنوان سردترین نقطه در کشور به ثبت رسیده بود.

وی با اشاره به کاهش دما طی روزهای اخیر ادامه داد: شب گذشته نیز اردبیل به عنوان سردترین استان کشور معرفی شده و دمای ۲۳ درجه زیر صفر در نیز و ۲۰ درجه زیر صفر در خود اردبیل به ثبت رسیده است.

مدیرکل هواشناسی استان بیشترین بارش برف طی دو روز گذشته را نیز با ۴۲ سانتی‌متر در نیر، ۳۱ سانتی‌متر در سرعین و ۲۶ سانتی‌متر در اردبیل برشمرد.

به گفته دولتی مهر در حال حاضر بارش‌ها متوقف شده و سامانه ناپایدار از استان خارج شده است و بعد از دو روز هوای ابری، اردبیلی‌ها آفتاب گرم را تجربه می‌کنند.

وی افزود: تا اواسط هفته جاری جوی آرام در آسمان استان حاکم خواه بود و دمای هوا با افزایش همراه شده و به بالای صفر می‌رسد.

مدیرکل هواشناسی استان متذکر شد: به دلیل وزش باد احتمال کولاک در گردنه‌های برف‌گیر اردبیل پیش‌بینی شده است.