به گزارش خبرنگار مهر، منشور حقوق شهروندی استان گلستان ظهر شنبه با حضور دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در گرگان رونمایی شد.

معاون امنیتی سیاسی استانداری گلستان در این مراسم گفت: از تاریخ ۲۹ آذر ماه امسال با ابلاغ منشور حقوق شهروندی از طرف رئیس‌جمهور به وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها، اجرای آن آغاز شد.

علی‌اصغر طهماسبی تصریح کرد: ریاست جمهوری با توجه به اصل ۳۴ قانون اساسی برنامه و خط مشی خود را با هدف استیفا حقوق شهروندی در چهارچوب قانون تهیه‌ کرده است.

وی با بیان اینکه ۲۱ فصل موجود در این منشور برگرفته از اسناد بالادستی به‌ ویژه قانون اساسی است، اظهار کرد: فرمان هشت ماده‌ای امام راحل در رابطه با حقوق شهروندی در ۱۲۰ ماده منشور حقوق شهروندی گنجانده‌ شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان گفت: از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تعداد سازمان‌های مردم‌ نهاد در استان ۱۴۰ الی ۱۵۰ درصد نسبت به گذشته رشد داشته است.