انجام اقدامات شایسته در راستای کاهش معضلات حاشیه نشینی درکرمانشاه

بهمن مرادی فر امروز شنبه در همایش «نقش دیده بان های پیشگیری از وقوع جرم در کاهش جرائم» که در محل تالار انتظار شهر کرمانشاه برگزار شد، گفت: امروز اساسی ترین اقدام در دادگستری های کل کشور پیشگیری از جرائم است.

وی در ادامه به ارائه عملکرد دادگستری استان پرداخت و افزود: همایش تحلیف قلوب که با اهتمام ریاست دادگستری استان صورت گرفت در راستای صلح و سازش پرونده های قتل مجوب شد ۵۰ پرونده پیچیده، قابض ودر بافت عشیره ای این استان به صلح و سازش برسند.

مرادی فر ادامه داد: در بحث پیشگیری رشد مدار که در سال ۹۳ این استان افتخار کسب مقام اول را داشت و توانست ۶ هزار و ۲۶۶ نفر ساعت کار مفید انجام دهد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: همایش توجیهی اعضای اتحادیه های صنف لوازم خانگی جهت جلوگیری از مباحث قاچاق، ساماندهی سرویس های دانش آموزی که در سال آتی بتوانیم تمام سرویس های دختران را راننده هایی از بین بانوان انتخاب کنیم و همایش پیشگیری از خشونت و مهارتهای کنترل خشم از دیگر برنامه های این مجموعه است.

مرادی فر ابراز داشت: همچنین ساماندهی نگهبانان محله، همایش توجیهی با صنف مشاوران، همایش آموزشی آرایشگران مبارزه با آسیب های اجتماعی در مدارس تحت نظر اداره کل دادگستری انجام شده است.

وی یادآور شد: ماحصل این آموزش ها ۱۲۰ هزار ساعت مصوب به عنوان مجازات جایگزین که ۱۱۰ هزار ساعت یا به اجرا درآمده یا در مرحله اجرا است که بنابر اعلام شما در همایش مشهد در این خصوص استان کرمانشاه رتبه اول کشو را به خود اختصاص داده است.

این مقام مسئول ابراز داشت: در گذشته ۶ هزار و ۷۸۳ نفر زندانی داشتیم که امروز این رقم به ۴ هزار و ۹۰۰ نفر رسیده که با کاهش ۱۷ درصدی رو به رو هستیم.

وی به شرکت ۷۳۰ نفر از زندانیان در طرح حبل المتین اشاره کرد و بیان کرد: تا کنون در بسیاری از ادارات و همچنین زندانها توانسیتم طرح امید را اجرا کنیم.

وی در ادامه از کاهش ۷۴ درصدی مناطق حادثه خیز خبر داد و گفت: با همت نیروی انتظامی و راه و ترابری نقاط حادثه خیز که در سال ۹۴، ۲۶۱ منطقه بود طی امسال به ۶۶ منطقه کاهش یافته است.

مرادی فر در ادامه سخنان ابراز داشت: استان کرمانشاه به عنوان یکی از ۴ استان پایلوت کشور امروز توانسته در آموزش و پرورش ناحیه ۳ شهرستان پاوه طرح" نماد" یعنی نظام مراقبتی اجتماعی دانش آموزان را اجرا کند.

این مقام مسئول گفت: در بحث حاشیه نشینی، بافت فرسوده و معوقات بانکی که حاصل آن بازگشت ۴۲ میلیارد تومان مطالبات بانکی بوده است نیز دادگستری استان توانسته اقدامات شایسته ای انجام دهد.