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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۲۹

حاشیه های دیدار ماشین سازی – نفت تهران؛

حضور۱۰۰هوادار روی سکوهای پوشیده ازبرف/آندو به سمت نیمکت ماشین رفت

حضور۱۰۰هوادار روی سکوهای پوشیده ازبرف/آندو به سمت نیمکت ماشین رفت

تبریز - دیدار تیم های ماشین سازی تبریز و نفت تهران در حالی با برتری یک گله شاگردان دایی در نیمه اول پایان یافت که کمتر از یکصد تماشاگر از آن دیدن می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه اول دیدار تیم های ماشین سازی و نفت با تک گل محمد قاضی در دقیقه ۱۹ به پایان رسید.

این بازی در حالی از ساعت ۱۴ امروز در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز که کمتر از یکصد تماشاگر متشکل از هواداران ماشین سازی، از آن دیدن می کنند.

پیام صادقیان و امین حاج محمدی قبل از آغاز بازی به سمت نیمکت نفت رفتند و از علی دایی رخصت گرفتند. آندرانیک تیموریان نیز به سمت نیمکت ماشین سازی رفت و با فرهاد کاظمی خوش و بش کرد.

سکوهای ورزشگاه پر از برف است و تماشاگران به صورت ایستاده بازی را تماشا می کنند.

قضاوت این بازی به عهده حمید حاج ملک است.

کد مطلب 3910605

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