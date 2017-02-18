۷ کارگاه آموزشی سلامت محور در محلات قزوین برگزار می شود

سعید وزیری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارگاه‌های آموزشی سلامت محور در مساجد محلات باغ نشاط، مجاهد، هادی آباد، دادگستری مینودر، شیخ آباد و امام زاده علی (ع) برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد:موضوعات این کارگاهای آموزشی شامل «بیماری های شایع زنان، «فرزند پروری»، «مقابله با خلق منفی»، «مسمومیت با مواد شوینده»، «سلامت زنان»، «تغذیه در میانسالی» است.

وزیری نژاد همچنین از برگزاری ایستگاه سلامت در محله مجاهد خبر داد و گفت: در ایستگاه های سلامت در حوزه بهداشت روان و سلامت جسمی از سوی تیم های تخصصی متشکل از روانشناس و پزشک مجرب به شهروندان این محلات خدمات رایگان ارائه می شود.

به گفته وی در این ایستگاه ها، سطح سلامت جسمی و روانی مراجعین از سوی متخصصان ارزیابی و پس از شناسایی بیماران که وضعیت سلامت آنها در خطر است به پایگاه های بهداشت معرفی می شوند تا تحت درمان قرار گیرند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین ارتقای سطح سلامت شهروندان و آشنایی شهروندان با سبک زندگی سالم را از جمله اهداف برگزاری این کارگاه‌های آموزشی ذکر کرد و افزود: به طور قطع برگزاری این کارگاه های آموزشی تاثیر بسزایی در افزایش مهارت های زندگی خانواده ها دارد.

وزیری نژاد با بیان اینکه آموزش یکی از راهکارهای اصلی افزایش توانایی و مهارت خانواده‌ها در امر پیشگیری است، افزود:برگزاری کارگاه‌هایی سلامت محور در محلات قزوین و مراکز فرهنگی در دستور سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین قرار گرفت که امیدواریم این اقدام گامی موثر در بهبود کیفیت زندگی مردم باشد.