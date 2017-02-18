به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان البرز که پیش از ظهر شنبه در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، با تأکید بر اینکه اجرای برنامه ششم توسعه کشور از اهمیت زیادی برخوردار است، اظهار کرد: اجرای ۱۲ الی ۱۷ درصدی برنامه توسعه کشور در دوره‌های پیشین بررسی بیش‌ازپیش بندهای ابلاغی مدنظر را می‌طلبد تا از این طریق وضعیت مکلف، موظف و مجازها نیز مشخص شود.

فراهم شدن بستر سرمایه گذاری در کشور توسط مجلس

وی بابیان اینکه برخلاف برنامه‌های قبل که پیشبرد آن بر اساس پایان برنامه مشخص‌شده بود در برنامه ششم میزان پیشرفت سالانه مشخص‌شده است، افزود: بدین ترتیب رئیس‌جمهور مکلف شده میزان پیشرفت برنامه را به‌صورت سالانه به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه ۶۵ میلیارد دلار تأمین مالی خارجی مشخص‌شده است که ۳۰ میلیارد دلار آن فاینانس است.

بهمنی تحقق این رقم با توجه به شرایط کنونی را سخت مطرح کرد و گفت: بستر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور توسط مجلس فراهم‌شده است.

وی با تأکید بر لزوم تشکیل تیم جذب سرمایه‌گذاران خارجی در استان البرز، یادآور شد: عدم تحقق جذب سرمایه خارجی یکی از مشکلاتی است که در استان‌های مختلف کشور مشاهده می‌شود.

بررسی ایرادهای شورای نگهبان به برنامه ششم

بهمنی رشد هشت‌درصدی پیش‌بینی‌شده توسط دولت در برنامه ششم را امری سخت دانست و اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی علی‌رغم تمام سختی‌های پیش روی این مهم به بند بند برنامه ششم دست نزد.

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان ۱۴ ایراد به برنامه ششم وارد کرده است، یکی از این ایرادات به شورای پول و اعتبار مربوط می‌شود که ما آن را نپذیرفتیم و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

وی توجه به جانبازان و ایثارگران را یکی از نکات خوب برنامه ششم توسعه کشور دانست و بیان کرد: یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار مددجو کمیته امداد و ۷۰۰ هزار مددجو سازمان بهزیستی در کشور وجود دارد که تنها ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان در ماه حقوق دریافت می‌کنند.

وجود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال طرح نیمه کاره در کشور

بهمنی با اعلام اینکه این میزان حقوق برای کشور قابل‌پذیرش نبود به همین سبب تصمیم بر این شده تا در طول برنامه ششم این حقوق بر مبنای ۲۰ درصد از حقوق پایه افزایش پیدا کند، گفت: در کشور ۵۰۰ هزار میلیارد ریال طرح نیمه‌کاره وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه طرح‌های توجیه‌پذیر باید بر اساس پیشرفت فیزیکی واگذار شود، اظهار کرد: یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اعتبار برای ایجاد اشتغال در روستاها تخصیص داده‌شده است.

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی بابیان این اعتبار از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری می‌کند، افزود: سقف حقوقی برای برخی از مشاغل در حوزه فنی به‌خصوص بخش نفت برداشته شد زیرا ممکن بود فرار نیروها را در پی داشته باشد.

اختصاص ۳۰ درصد درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی

بهمنی با تأکید بر لزوم اعطای اختیارات بیشتر به استان‌ها گفت: اگر بخواهیم کشور را بهتر اداره کنیم باید به استان‌ها اختیار دهیم، تا کشور مثل سیستم ایالتی اداره شود و دولت مرکزی نظارت کند حتی برخی از اختیارات به شهرداری‌ها نیز داده شود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت انضباط مالی در کشور، خاطرنشان کرد: دولت موظف است ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی که بر مبنای ۵۵ دلار پیش‌بینی کرده را به صندوق توسعه ملی، دو درصد را به مناطق محروم، سه درصد را به مناطق نفت‌خیز و ۱۴.۵ درصد را به وزارت نفت اختصاص دهد.

بهمنی بابیان اینکه بقیه درآمد نفتی به صندوق دولت واریز می‌شود، افزود: دولت از رهبری اجازه گرفته تا در دو سال ابتدایی برنامه ششم در عوض ۳۰ درصد، ۲۰ درصد از درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کند.