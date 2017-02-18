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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۳۸

مدیر کل منابع طبیعی استان زنجان:

حفظ منابع طبیعی باید به یک دغدغه عمومی در جامعه تبدیل شود

حفظ منابع طبیعی باید به یک دغدغه عمومی در جامعه تبدیل شود

زنجان-مدیر کل منابع طبیعی استان زنجان گفت: حفظ منابع طبیعی باید به یک دغدغه عمومی در جامعه تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل آقاجانلو ظهر شنبه  در جلسه هماهنگی اداره منابع طبیعی با اعضای نهضت سبز دستگاه های اجرایی که به میزبانی جهاد کشاورزی برگزار شد، خاطر نشان کرد: هفته منابع طبیعی که از ۱۵ اسفند آغاز خواهد شد،فرصت خوبی برای تعامل در رابطه با نگهداری و حفظ منابع طبیعی است.

وی نقش اصحاب رسانه در تبلیغ و ترویج فرهنگ حفط منابع طبیعی در این هفته را مهم ارزیابی کرد و افزود: این موضوع باید با جو حداکثر مشارکت مردم اجرا شود تا دیداری با درختان و سرسبزی داشته باشیم.

مدیر کل منابع طبیعی استان زنجان با بیان اینکه همه دستگاه ها در جلب مشارکت مردم و یاری به منابع طبیعی باید کوشا باشند،اظهار داشت: این هفته فرصت خوبی است که طرح ها دستگاه برای حفظ و نگه داری منابع طبیعی تبیین و اولویت بندی شوند.

آقاجانلو با تاکید بر اینکه همه دستگاه ها به عنوان عاملی که تصمیم گیری هایی در مواردی مختلف باعث مشکلات در طبیعی می شود،گفت: هفته منابع طبیعی فرصت خوبی برای بازنگری در فعالیت ها مسولان و اداره کل منابع طبیعی می باشد. مشکلات و عدم تطابق با معیار ها محیط زیستی و منابع  طبیعی را به حداقل برسانیم.

وی به مشارکت مردم در رابطه با جرائد اشاره کرد و افزود: بدون مشارکت تک تک مردم این موضوع حل نخواهد شد و یکی از کارد ها مهم اداره در ا ین هفته این است که  منابع طبیعی را به عنوان مشکل روز در مردم ایجاد و حساسیت نسبت به آن را افزایش دهیم و به عنوان یک فرهنگ در جامعه به نسل ها بعدی نیز منتقل شود.

آقاجانلو حضور سازمان ها مردم نهاد در کنار منابع طبیعی را غنیمت شمرد و ادامه داد: قطعا از پیشنهادات و رهنمود های سمن ها در پشتوانه سازی و تقویت منابع طبیعی استفاده خواهیم کرد.

وی نظرات همه نهادها را مغتنم دانست و افزود: از این نظرات به خوبی در آینده و برای ظرفیت سازی در این موضوع استفاده خواهیم کرد.

کد مطلب 3910618

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