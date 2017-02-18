برای هر تولد یا ازدواج یک نهال در پارک گلستان زنجان کاشته می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، غلامحسین احمدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: توزیع هیزم بین مردم در مواقعی همانند ۱۳ فرودین باعث جلوگیری از قطع بی رویه درختان توسط مردم خواهد شد و این به یک فرهنگ جامع تبدیل می شود.

وی با بیان اینکه شهرداری آمادگی کامل را برای هفته منابع طبیعی دارد، اظهار داشت: شهرداری آمادگی کامل در اطلاع رسانی در این زمینه را دارا است.

احمدی ادامه داد: در رابطه با فرهنگ سازی و نگه داری منابع طبیعی و آبی و درختان تفاهم نامه سه جانبه بین اداره کل منابع طبیعی استان زنجان، ثبت احوال و شهرداری امضا شده است.

وی خاطر نشان کرد: طبق این تفاهم نامه برای هر تولد یا ازدواجی که در ا ستان صورت بگیرد، یک نهال در پارک گلستان کاشته می شود.

معاون خدمات شهری شهرداری زنجان به بحث کاشت نهال در پارک گلستان در هفته منابع طبیعی اشاره کرد و تصریح کرد: دفتری برای ثبت و کاشت این نهال ها در پارک گلستان واقع در جاده تبریز راه اندازی شده است.

احمدی نبود زمین مناسب در زنجان را یک دغدغه دانست و افزود: زمین مناسبی برای توسعه کاشت نهال در سطح و اطراف شهر نداریم.

وی ادامه داد: شهرک های الهیه، سعیدیه و کوی فرهنگ با مشکل بالا آمدن آب ها زیر سطحی رو برو هستند که با انتقال این آبها به حاشیه شهر در کاشت نهال در این اطراف کمک خواهیم کرد.

احمدی تاکید کرد: شهرداری زنجان با تمام توان با کمک حوزه ها تخصصی و فضا سبز شهری در ایجاد و حفط و نگه داری منابع طبیعی در این هفته انجام خواهد داد.