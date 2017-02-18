۷۰میلیارد تومان برای اجرای پروژه انتقال آب بن - بروجن اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه این استان اظهار داشت: اعتبار پروژه انتقال آب بن - بروجن در لایحه ۶۰ میلیارد تومان بود که این رقم به ۱۹۲ میلیارد تومان افزایش یافت و همچنین ۷۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه اختصاص پیدا کرد.

وی با اشاره به اعتبارات جذب شده در سفر رئیس جمهور به استان، گفت: در این سفر اعتبارات ۱۷ ورزشگاه در این استان مصوب شده است که حدود ۲۰ میلیارد تومان به این اعتبار افزوده شده که این پروژه ها امسال به بهره برداری خواهند رسید.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: اعتبارات جاده های استان حدود ۴۴ میلیارد تومان بوده است و همچنین در سیستم آب و فاضلاب به۹ پروژه اعتبار اختصاص یافت که به هر کدام از پروژه ها سه میلیارد تومان اعتبار دیگر اضافه شد.

وی ادامه داد: در بخش پروژه های آبی ۵۰۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه اعتبار اختصاص یافته که سهم این استان حدود ۳۴ میلیارد تومان بود که تاکنون حدود ۳۰ میلیارد تومان از سهمیه اعتبارات در این بخش جذب شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: برای پرداخت مطالبات شهرداری ها ۵۴ میلیارد تومان تخصیص داده شده است.