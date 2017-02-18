تنها ۱۵ درصد از منابع معدنی استان سمنان استخراج می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی در خلال نشست بررسی ظرفیت های سرمایه گذاری استان سمنان که پیش از ظهر شنبه در تهران خاتمه یافت، ضمن بیان اینکه ۵۰درصد تمام مواد معدنی کشور در سمنان یافت می شود، ابراز داشت: درصدی از معادن استان کشف نشده و برداشتی از آنها انجام نمی‌شود که این امر می تواند با سرمایه گذاری در بخش معدن رفع شود.

وی با بیان اینکه۱۶ تا ۲۰ میلیون تن سالانه از ۴۱ معدن استان سمنان استخراج می شود، افزود: طبق بررسی های صورت گرفته در کارگروه توسعه صنایع و معادن استان و همچنین کارگروه رفع موانع تولید استانداری امروز ما می دانیم که اگر میزان ۲۰ میلیون تن مواد معدنی استخراج شده حال حاضر استان را فرآوری کنیم ۵۰ برابر ارزش افزوده این مواد معدنی، درآمد از معادن خواهیم داشت که این مزیت در کمتر بخشی از صنعت و یا حتی کشاورزی دیده می شود لذا به دلیل خشکسالی های پیاپی و مشکلات حیطه صنعت، به نظر می رسد توجه به معادن سمنان می تواند زیرساخت های توسعه را به این دیار مستعد سرازیر سازد.

سمنان مستعد ورود صنایع خوردو سازی

دبیر کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان با بیان اینکه این استان مستعد حضور صنعت خودروسازی نیز است، گفت: اگر از ۱۰۰درصد ظرفیت های بخش خودروسازی استان استفاده کنیم می توانیم برای چهار هزار نفر در دیار سمنان اشتغال زایی کنیم که این رقمی بسیار درخور توجه است.

اسودی بیان داشت: امروز صنایع خودرو سازی در کشور ۹ هزار و ۱۸۵ قطعه خودرویی شناسنامه‌دار تولید می کنند که ۷۸۸قطعه از این تعداد در استان سمنان تولید می شود که با سرمایه گذاری بیشتر بر روی این مهم می تواند صنعت خودروسازی را در این استان گسترش داد چرا که این استان در صنعت خودروسازی وضعیت بسیار خوبی دارد برای مثال هم اکنون ۴۵درصد اتوبوس های تولیدی و یا مونتاژی در کشور در این استان تولید می شوند.

وی افزود: در شرایط امروزی قریب به۱۲۰ واحد صنایع خوردویی به خصوص در حوزه قطعه سازی در این استان شش هزار شغل ایجاد کرده اند حال آنکه هشت درصد از قطعات مورد نیاز خودروسازان کشور از این طریق تامین می شود که در این زمینه نیز استان سمنان می تواند با سرمایه گذاری بیشتر به مزیت نسبی بهتری دست یابد.