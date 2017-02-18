تدوین فاز اول دانشنامه زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، ابراهیم قاسمی افزود: در فاز نخست، از ٤٠٠ مدخل تعیین شده، ٦٠ مدخل تهیه و طراحی شده است.

دانشنامه زنجان شامل اطلاعاتی در مورد جغرافیای استان، آثار تاریخی و طبیعی استان، شخصیت‌های معروف فرهنگی، هنری، مذهبی، علمی و ... استان است که در قالب دانشنامه برای معرفی کلی استان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به گفته قاسمی این ٤٠٠ مدخل از میان بیش از هزار مدخل پیشنهادی انتخاب شده و در فاز بعدی پروژه، بر روی مسائلی از جمله آداب و رسوم مردم منطقه، مسائل اجتماعی و مردم‌شناسی استان کار می‌شود.

معاون فرهنگی و قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود این پروژه بهمن‌ماه سال آینده به پایان برسد.

فیلم کوتاه «آجی»،راهی بخش مسابقه نهمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی شد

فیلم کوتاه «آجی»، ساخته یکی از فیلمسازان جوان زنجانی، راهی بخش مسابقه نهمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی شد

این جشنواره با محوریت زنان بوده و در بخش‌های پویانمایی، مستند، فیلم‌های داستانی و فیلم‌های تجربی برگزار می‌شود که نام علیرضا سلطانی، به عنوان کارگردان فیلم «آجی»در بخش فیلم‌های داستانی دیده می‌شود.

سلطانی دانشجوی سینما بوده و چندین فیلم کوتاه دیگر از جمله "جا مانده" با محوریت مدافعان حرم را نیز کارگردانی کرده است.

سرپرست انجمن سینمای جوانان استان زنجان گفت: جشنواره فیلم پروین اعتصامی یکی از معتبرترین جشنواره‌های کشور است.

لیلا بیگلی با اشاره به نام فیلم «آجی»افزود: این نام‌گذاری به دلیل تلخی‌های زندگی مادری است که درگیر معضلات فرزندان خود شده و نقشی که این مادر برای برون‌رفت از مشکلات هر یک از فرزندان خود دارد را نشان می‌دهد.

بیگلی مدت زمان فیلم یاد شده را ١٢ دقیقه اعلام کرده و ادامه داد: مجری فیلم «آجی» انجمن سینمای جوان زنجان بوده و امیدواریم در جشنواره فیلم پروین اعتصامی حضور موفقی داشته باشد.

سرپرست انجمن سینمای جوانان استان زنجان با اشاره به بودجه محدود برای حمایت مادی از آثار ساخته شده عنوان کرد: هزینه ساخت هر دقیقه فیلم حدود ٢ تا ٣ میلیون تومان است و برای ساخت یک فیلم کوتاه ماندگار که آبروی یک شهر باشد حدود ٢٠ میلیون تومان اعتبار لازم است ولی به دلیل محدودیت‌های مالی، چنین امکانی برای ما وجود ندارد.

بیگلی تاکید کرد: هم اکنون ١٠ فیلم خوب در انجمن سینمای جوان استان وجود دارد ولی به دلیل همین محدودیت‌ها فعلا امکان آغاز فیلم‌برداری آنها میسر نیست.