  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۱۲

کارشناس هواشناسی:

خلیج‌فارس و دریای عمان مواج می شود/بارش۵۰ میلیمتری در بندرعباس

خلیج‌فارس و دریای عمان مواج می شود/بارش۵۰ میلیمتری در بندرعباس

بندرعباس - کارشناس هواشناسی گفت: از امروز افزایش بادهای غربی در خلیج‌فارس، تنگه هرمز و دریای عمان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هواشناسی هرمزگان، مجتبی حمزه نژاد با بیان اینکه سرعت وزش باد در این مدت به ۶۰کیلومتر در ساعت و ارتفاع امواج به یک و نیم متر می‌رسد، بیان داشت: توصیه می‌شود با توجه به ناپایداری‌های جوی و دریایی برای جلوگیری از خسارات احتمالی اقدامات لازم صورت گیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان خاطرنشان کرد: از امشب با ورود سامانه پرفشار شمال غربی و وزش بادهای شمالی دمای هوا ۳ تا ۹ درجه کاهش می‌یابد. رکورد بارش‌های اخیر در هرمزگان از سامانه اخیر ،بستک  ۲۳۲ ،حاجی‌آباد با ۲۰۲ و پارسیان ۱۸۰میلی‌متر بوده است.

وی با بیان اینکه میزان بارش در بندرعباس ۵۰ و ۵ دهم میلی‌متر به ثبت رسیده است، اضافه کرد: در ۲۴ساعت گذشته حاجی‌آباد با ۱۳ درجه سانتی‌گراد سردترین شهر و جاسک با ۲۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهر در استان بوده است.

حمزه نژاد گفت: کمینه و بیشینه دمای شهر بندرعباس نیز در این مدت بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد اعلام‌شده است.

کد مطلب 3910636

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها