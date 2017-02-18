به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هواشناسی هرمزگان، مجتبی حمزه نژاد با بیان اینکه سرعت وزش باد در این مدت به ۶۰کیلومتر در ساعت و ارتفاع امواج به یک و نیم متر می‌رسد، بیان داشت: توصیه می‌شود با توجه به ناپایداری‌های جوی و دریایی برای جلوگیری از خسارات احتمالی اقدامات لازم صورت گیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان خاطرنشان کرد: از امشب با ورود سامانه پرفشار شمال غربی و وزش بادهای شمالی دمای هوا ۳ تا ۹ درجه کاهش می‌یابد. رکورد بارش‌های اخیر در هرمزگان از سامانه اخیر ،بستک ۲۳۲ ،حاجی‌آباد با ۲۰۲ و پارسیان ۱۸۰میلی‌متر بوده است.

وی با بیان اینکه میزان بارش در بندرعباس ۵۰ و ۵ دهم میلی‌متر به ثبت رسیده است، اضافه کرد: در ۲۴ساعت گذشته حاجی‌آباد با ۱۳ درجه سانتی‌گراد سردترین شهر و جاسک با ۲۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهر در استان بوده است.

حمزه نژاد گفت: کمینه و بیشینه دمای شهر بندرعباس نیز در این مدت بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد اعلام‌شده است.