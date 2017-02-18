جشنواره استانی عکس «کتاب، توسعه، فرهنگ» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان فارس، آریا عارف با اشاره به اینکه این جشنواره به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار شده است، عنوان کرد: پیش از این، زمان جشنواره استانی عکس تا ۳۰بهمن‌ماه تعیین شده بود، اما با توجه به استقبال مردم از این رویداد فرهنگی و پیرو مذاکرات انجام شده، مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره تا ۱۲اسفند ماه تمدید شد.

مدیر خانه عکاسان حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس با اشاره به اینکه برپایی جشنواره عکاسی با موضوع مهم کتاب و کتابخوانی، گامی مثبت و تأثیرگذار در راستای ترویج فرهنگ مطالعه است، اظهار داشت: در واقع هنر عکاسی می‌تواند احساس و عطش کتاب‌خواندن را در مردم بیشتر کند. زیرا وقتی لحظات ماندگار از کتاب‌خواندن در قاب دوربین ثبت می‌شود، بیننده عکس نیز خود را در آن حس خوب مطالعه شریک می‌داند.

وی با اشاره به اینکه عکس خوب فرهنگ‌سازی می‌کند، ادامه داد: عکس‌هایی ماندگار و هوشمندانه از کتاب و کتابخوانی به‌یقین راهکاری را به مردم ارئه می‌دهد که چگونه فرهنگ کتابخوانی را به نسل بعد خود انتقال دهند.

عارف با تصریح اینکه کتاب و عکس هر دو به‌نوعی جزء آثار تألیفی هستند و در یک خانواده و دسته جای می‌گیرند، گفت: این دو هم‌نشین خوبی هستند و به خوبی همدیگر را معرفی خواهند کرد. وی افزود: همان‌گونه که عکاسی در کتاب‌ها بزرگ و بارور می‌شود، هنر عکاسی نیز این دِین را به مقوله مهم کتاب و کتابخوانی دارد که جایگاه آن را هرچه بیشتر معرفی و تبیین کند.

دبیر نخستین جشنواره استانی عکس با تصریح اینکه برگزاری این جشنواره در سه سطح «عکس خبری»، «عکس حرفه‌ای» و «عکس سلفی» از نقاط قوت این جشنواره به حساب می‌آید، گفت: در زمینه عکس‌ حرفه‌ای و عکس‌ خبری کسانی حضور دارند که امکانات و تحصیلات این رشته را داشته باشند، در حالی که عکس مردمی عامیانه‌تر و همه‌گیر است و همه مردم می‌توانند با ثبت لحظه‌های کتاب‌و کتابخوانی خود و دیگران در این جشنواره حضور یابند.

مسئول کمیته داوران جشنواره استانی عکس کتاب، همچنین با بیان اینکه چشم‌انداز این جشنواره، ملی‌شدن است، بیان کرد: این جشنواره امکان این را دارد که در گام‌های بعدی به شکل ملی و در سطح کشوری برگزار شود.

عارف در ادامه، ضمن دعوت از تمامی هنرمندان و عموم مردم برای شرکت در این جشنواره، ابراز کرد: با توجه به چشم‌انداز این جشنواره، علاقه‌مندانی که در این جشنواره رتبه کسب کنند، نه تنها در جشنواره استانی بلکه در یک جشنواره ملی صاحب رتبه و مقام شده‌اند و این برای دوستداران هنر عکاسی افتخار و سابقه درخشانی خواهد بود.

دبیر جشنواره استانی عکس با موضوع «کتاب، توسعه، فرهنگ» در پایان با تأکید بر اینکه تعداد آثار ارسال به دبیرخانه این جشنواره نامحدود است، گفت: هنرمندان می‌توانند آثار خود را به رایانامه دبیرخانه به نشانی farhangeketab۹۵@gmail.com ارسال نمایند. همچنین برای آگاهی بیشتر به پورتال اداره کل کتابخانه‌های عمومی فارس به نشانی (www.farspl.ir) مراجعه کنند یا با شماره دبیرخانه این جشنواره ۳۲۳۴۹۱۷۴ ۰۷۱ تماس حاصل نمایند.