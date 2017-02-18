بیکاری از مهمترین مشکلات مردم چهارمحال و بختیاری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه اظهار داشت: یکی از عمده مشکلات مردم در استان چهارمحال و بختیاری، اشتغال و مشکلات معیشتی است که در دولت تدبیر و امید نیز در این خصوص اقدامات مطلوبی صورت گرفته است و به همین سبب مجلس در لایحه برنامه ششم و بودجه پیشنهادی سال ۹۶ درصدد است که گام های موثری در این مسیر برداشته شود.

وی گفت: با همکاری و همیاری مجلس و دولت برنامه های پیش بینی شده را باید به نحو مطلوب اجرایی کنیم و تا حد توان مشکلاتی که سر راه مردم است برداشته شود، هر چند نظراتی بر روی لایحه برنامه ششم وجود دارد.

نماینده مردم شهرستان های کیار، اردل و فارسان تصریح کرد: برای خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران و همچنین رونق اقتصادی برنامه های مثبت و خوبی پیش بینی شده است که باید در این زمینه بانک ها بتوانند با پرداخت تسهیلات به موقع و اندازه همکاری لازم را انجام دهند که تا شاهد رونق اقتصادی در جامعه باشیم.

کاظمی بیان کرد: لایحه برنامه بودجه پیشنهادی برای سال ۹۶ بر اساس قوانین مربوطه از جمله برنامه ششم، توجه به قشر بازنشسته که حقوقشان کمتر از دو میلیون تومان است، توجه به قشر حقوق بگیر دولت، افزایش ندادن حامل های انرژی، آب و فاضلاب روستایی و مناطق محروم و تحقیقات دانشگاهی دانش بنیان از نکات بسیار مهمی است که در بودجه سال ۹۶ دیده شده است.