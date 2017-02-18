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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۵۲

استولتنبرگ:

«اول آمریکا» به معنی «آمریکای تنها» نیست

«اول آمریکا» به معنی «آمریکای تنها» نیست

دبیرکل ناتو در کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد: اروپای قدرتمند نمی تواند توسط اروپا به تنهائی محقق شود؛ همانطور که به عقیده من «اول آمریکا» به معنی «آمریکای تنها» نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز در اظهاراتی اعلام کرد که همکاری میان اعضای اروپائی این سازمان و آمریکا به آن اجاز خواهد داد تا قدرتمند بماند.

دبیرکل ناتو ادامه داد: من به واقع از عدم رقابت میان ناتو و اتحادیه اروپا استقبال می کنم؛ چرا که اروپای قدرتمند نمی تواند توسط اروپا به تنهائی محقق شود. همانطور که به عقیده من «اول آمریکا» به معنی «آمریکای تنها» نیست. این امر به مثابه کانون روابط در دو سوی آتلانتیک است.

«ینس استولتنبرگ» که در کنفرانس امنیتی مونیخ سخنرانی می کرد، در ادامه افزود: ناتو از آنجائیکه اعضائش در کنار هم قرار دارند، قوی مانده است و بر این اساس، بگومگوهای لفظی نشانه ضعف این سازمان به شمار نمی آید.

کد مطلب 3910640

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