دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری در جذب اعتبارات تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله وفائی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه اظهار داشت: بودجه استان چهارمحال و بختیاری در سال ۹۵ مبلغی بالغ بر ۲۳۵ میلیارد تومان بوده است و با پیگیری هایی که صورت گرفته تاکنون از محل های مختلف ۱۲۵ میلیارد تومان نیز جذب شده است و مابقی نیز تا پایان سال تحقق پیدا خواهد کرد.

وی گفت: تمامی دستگاهای اجرایی و مربوطه اعم از محیط زیست، راه و شهرسازی، در خصوص اعتبارات پروژه انتقال آب بن _بروجن همکاری لازم را داشته باشند که جذب اعتبارات تحقق پیدا کند.

وی تصریح کرد: قانون برنامه ششم مورد تصویب و تائید مجلس رسیده و نیز مورد تصویب شورای نگهبان قرار گیرد و به دستگاه های اجرایی ارائه می‌شود اما مصوبه تلفیق به دستگاه های اجرایی داده خواهد شد.

وفائی با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۶، افزود: در سال ۹۵ از مجموع ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبارات استانی ۲۳۵ میلیارد تومان سهمیه استان چهارمحال و بختیاری بود که در لایحه ای که مجلس ارائه داده شد، این رقم به ۱۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.