جانفشانی های امدادگران قابل چشم پوشی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی در جلسه شورای معاونین جمعیت هلال‌احمر، افزود: هیچ‌کس با هیچ روشی نمی‌تواند موجبات چشم‌پوشی از این خدمات و تلاش‌ها را فراهم کند؛ چراکه خداوند هیچگاه اجر محسنین را ضایع نمی‌کند؛ مسئولان و مدیران جمعیت از دبیرکل تا رئیس سازمان امداد و نجات و معاونین وی، در تمامی حوادث اخیر در کنار امدادگران و داوطلبان جمعیت حاضر و پاسخگوی نیازهای مردم و ناظر بر خدمات ارائه شده از سوی امدادگران به هموطنان بودند.

وی با اشاره به حرکت ناصواب یکی از رسانه‌ها در زیر سؤال بردن این همه جان‌گذشتگی‌های امدادگران در خدمت‌رسانی به هموطنان در استان‌های درگیر برف و سیلاب، خاطرنشان کرد: ذات وجودی جمعیت چنین است که پاسخ این دست گزارش های کذب و دور از انصاف را در عمل و با خدمت شایسته‌تر به مردم می‌دهد؛ چراکه بنا نداریم خود را درگیر پاسخ دادن به کسی یا چیزی کنیم که ما را حتی لحظه‌ای از خدمت به مردم غافل کند.

ضیائی با اشاره به کذب محض خواندن نسبت‌های سیاسی که به دبیرکل جمعیت هلال‌احمر داده شده است، اظهار کرد: ما نه اتوبوسی آمده‌ایم و نه اتوبوسی می‌رویم؛ از ملامت‌ها نمی‌هراسیم؛ چراکه این حرف‌ها کف روی آب است و از آنجا که از افراد نام برده شده، از طریق قانون پیگیر آن خواهیم داد.

به گفته وی؛ البته جوانان و داوطلبان غیور هلال‌احمر که در تمام فصول سال، لحظه‌ای در خدمت به مردم کوتاهی نمی‌کنند، لباید بدانند که چه مطالب کذبی در مورد بی شمار خدمات داوطلبانه شان نگاشته میشود و پاسخ چنین بی‌مهری‌هایی را در فضای مجازی داده و از همه تلاشگران این عرصه دفاع کنند.

تاکید بر ارائه آموزش مستمری که منجر به اصلاح و تغییر رفتار می شود

رئیس جمعیت هلال‌احمر درباره ضرورت تشکیل معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت و اهمیت آموزش در برنامه پنج‌ساله جمعیت، گفت: آموزش، زمانی کارکرد مناسبی خواهد داشت که منجر به تغییر نگرش، اصلاح رفتارها و ایجاد مهارتی مستمر در افراد شودو لذا ضروری است تا در موضوع آموزش و دانش مرتبط با آن؛ بهره‌گیری از ابزار مناسب، به‌روز و متناسب با نیازهای مخاطبان را مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به اینکه آموزش؛ نوعی علم و تکنیک خاص است؛ اظهار کرد: برای تغییر نگرش، باید از مدل‌های موفق آموزشی و به‌خصوص از باورهای جامعه، بهره برد؛ چراکه بهره‌گیری از دین و مذهب؛ با توجه به الگوهایی که از ائمه اطهار در دین مبین اسلام موجود است، کمک بسیاری به تغییر باورها و نگرش‌ها خواهد کرد.

دانش‌آموزان؛ مخاطبان موثری در کمک به تغییر نگرش‌ها در جامعه

ضیائی بهره‌گیری از روش آگهی، عمل به آموزش‌ها و استمرار آموزش‌ها با بازخورد مناسب را از دیگر روش‌های موثر در تغییر نگرش عنوان و خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان ، مخاطبان موثری در کمک به تغییر نگرش‌ها در جامعه هستند و تجربه نشان داده که به عنوان نمونه آموزش در مدارس تاثیر بسیاری در تغییر نگرش‌ خانواده‌ها به حوادث و در نتیجه کاهش تلفات داشته است که نمونه آن را در میزان آمادگی خانواده‌ها در زلزله شُنبه بوشهر شاهد بودیم.

وی با تاکید بر اینکه باید آموزش‌ها را از سنین کودکی و از مهد کودک‌ها و مدارس توسعه داد، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین وظایف هلال‌احمر آموزش همگانی و تغییر نگرش‌های رفتاری در جامعه است و بر این اساس مدیریت تمامی آموزش‌ها در جمعیت باید با بخشی که مسئولیت سیاستگذاری آموزشی در جمعیت را برعهده دارد، باشد.

ایجاد ساختاری مناسب و متناسب با برنامه ۵ ساله جمعیت هلال احمر

رئیس جمعیت هلال‌احمر اذعان بر اینکه یکی از برنامه‌های او به عنوان رئیس جمعیت، تدوین برنامه‌ای جامع برای این جمعیت بود، گفت: بر این اساس برنامه ۱۰ ساله جمعیت در قالب دو برنامه پنج‌ساله تدوین شد که یکی از حوزه‌های اصلی آن ایجاد ساختاری مناسب و متناسب با برنامه است و لذا هرچند این بخش بسیار تخصصی است؛ اما با اجرای برنامه از ابتدای سال ۹۶، در صورت نیاز، تغییرات ساختاری متناسب با برنامه نیز لحاظ خواهد شد.

وی تاکید کرد: از هم‌اکنون به صورت مرتب، برنامه پنج‌ساله جمعیت را در تمامی بخش‌ها و نه فقط بخش‌های مرتبط با حوزه مسئولیتی خود، مرور کنید تا ماه‌های باقیمانده به اجرای برنامه، از آمادگی بیشتری برخوردار باشیم.

شیوه‌نامه آموزش بزودی ابلاغ خواهد شد

ضیائی با اشاره به اینکه بودجه سال آینده جمعیت نیز بر اساس برنامه پنج‌ساله پیشنهاد داده شده است، تصریح کرد: بر این اساس هیچ فعالیتی از سال آینده خارج از برنامه ۵ ساله جمعیت اجرایی نخواهد شد.

وی با اعلام اینکه شیوه‌نامه آموزشی به‌زودی ابلاغ خواهد شد، با تاکید بر اینکه ستاد آموزش یعنی اعتباربخشی؛ مهمترین بخش معاونت آموزش، پژوهش و فناوری است، تصریح کرد: در این شیوه‌نامه جایگاه معاونت آموزشی به عنوان بخشی از ستاد و با نقش‌های تصدی‌گری، سیاستگذاری، نظارتی و اعتباربخشی مشخص شده و بر نحوه تعامل زیرمجموعه‌های جمعیت با این معاونت و وظایف هر کدام در حوزه آموزش تاکید شده است.

تاکید بر حرکت تمامی بخش‌ها در حوزه آموزش

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از فعالیت‌های سازمان جوانان هلال احمر، آموزشی است، عنوان کرد: جمعیت هلال‌احمر در مجموع با سه دسته مخاطب از جمله مردم، اعضاء(داوطلبان، امدادگران و نجاتگران) و کارکنان سر و کار دارد و لذا تمامی بخش‌ها در حوزه آموزش این مخاطبان باید از ابتدای سال ۹۶ و در سال نخست اجرای برنامه پنج‌ساله همسو با شیوه‌نامه معاونت آموزشی و مفاد مندرج در آن عمل کنند.

وی همچنین در حوزه فعالیت های مرتبط با بخش سلامت بر این مهم تاکید کرد که تمامی حوزه‌ها باید در تمامی فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با حوزه سلامت خود؛ در مواردی که با وظایف وزارت بهداشت تداخل دارد؛ با این وزارتخانه هماهنگ بوده و تاییدیه ان را داشته باشند.