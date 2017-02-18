رضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفتمین دوره رقابتهای کشوری فوتوالی اوایل اردیبهشتماه سال آینده در بجنورد برگزار میشود که هماکنون تمهیدات لازم برای این مسابقات انجامشده است.
وی تصریح کرد: تنها مشکل میزبانی هفتمین دوره رقابتهای کشوری فوتوالی در بجنورد خوابگاه و تغذیه ورزشکاران است.
رئیس انجمن فوتوالی خراسان شمالی افزود: امیدواریم در این دوره بتوانیم با پخش زنده این رقابتها تا حدی در راستای توسعه و ترویج این ورزش گام برداریم.
ابراهیمی دلیل واگذاری میزبانی به خراسان شمالی را حضور خود بهعنوان سرپرست تیم ملی، امکانات و پتانسیلهای این استان اعلام کرد.
وی همچنین از درخواست دیدارهای دوستانه آذربایجان، مالزی و امارات با تیم ملی ایران خبر داد و اظهار کرد: بهمنظور بازی دوستانه تیم ملی به این کشورها نیز اعزام میشود.
رئیس انجمن فوتوالی استان گفت: تیم ملی فوتوالی در سطح نوجوانان و جوانان، سه نفر از خراسان شمالی حضور دارند و مابقی از گلستان، گیلان و مازندران و یزد هستند.
ابراهیمی به سطح تیم فوتوالی خراسان شمالی نیز اشاره کرد و گفت: هماکنون تیم استان در رتبه چهار کشور قرار دارد.
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