رضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفتمین دوره رقابت‌های کشوری فوتوالی اوایل اردیبهشت‌ماه سال آینده در بجنورد برگزار می‌شود که هم‌اکنون تمهیدات لازم برای این مسابقات انجام‌شده است.

وی تصریح کرد: تنها مشکل میزبانی هفتمین دوره رقابت‌های کشوری فوتوالی در بجنورد خوابگاه و تغذیه ورزشکاران است.

رئیس انجمن فوتوالی خراسان شمالی افزود: امیدواریم در این دوره بتوانیم با پخش زنده این رقابت‌ها تا حدی در راستای توسعه و ترویج این ورزش گام برداریم.

ابراهیمی دلیل واگذاری میزبانی به خراسان شمالی را حضور خود به‌عنوان سرپرست تیم ملی، امکانات و پتانسیل‌های این استان اعلام کرد.

وی همچنین از درخواست دیدارهای دوستانه آذربایجان، مالزی و امارات با تیم ملی ایران خبر داد و اظهار کرد: به‌منظور بازی دوستانه تیم ملی به این کشورها نیز اعزام می‌شود.

رئیس انجمن فوتوالی استان گفت: تیم ملی فوتوالی در سطح نوجوانان و جوانان، سه نفر از خراسان شمالی حضور دارند و مابقی از گلستان، گیلان و مازندران و یزد هستند.

ابراهیمی به سطح تیم فوتوالی خراسان شمالی نیز اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون تیم استان در رتبه چهار کشور قرار دارد.